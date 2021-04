Une ancienne responsable du logement et du développement urbain qui a servi sous l’ancien président Donald Trump a admis avoir enfreint la loi Hatch lorsqu’elle a aidé à produire une vidéo pour la Convention nationale républicaine, a déclaré mardi le Bureau américain du conseiller spécial.

Lynne Patton, qui était administratrice régionale des activités de HUD à New York et au New Jersey, a accepté d’accepter une interdiction de 48 mois d’emploi fédéral et de payer une amende civile de 1000 $, le bureau fédéral dit dans un communiqué de presse.

Les termes de l’accord de règlement exigeaient également que Patton admette «qu’elle s’était livrée à une conduite qui violait l’utilisation de l’interdiction de l’autorité officielle par le Hatch Act», indique le communiqué.

La loi Hatch vise à empêcher certains employés fédéraux de s’engager dans des activités politiques partisanes, mais elle n’est pas toujours appliquée. Kellyanne Conway, conseillère principale de Trump, faisait partie de plusieurs responsables de l’administration accusés d’avoir violé la loi à plusieurs reprises, mais Trump rejeté la recommandation du Bureau de l’avocat spécial de la renvoyer.

Dans sa publication mardi, le bureau a déclaré que Patton avait abusé de sa position pour aider la campagne Trump lorsque, début 2019, elle avait passé un mois à vivre dans quatre logements abordables différents à New York.

Patton, qui résidait au Trump Plaza de Manhattan, revendiqué elle a pris la décision de faire l’expérience du logement public de première main après avoir réalisé que « ce n’était pas bien pour moi de présider la plus grande crise du logement au pays dans la chaleur et le confort de mon propre appartement sûr et sanitaire tout en [NYC Housing Authority] les habitants continuent de souffrir des conditions les plus inhumaines.

Mais au cours de cette résidence temporaire, Patton « a rencontré des résidents et plus tard mis à profit l’une de ces relations pour recruter des participants pour filmer une vidéo qui serait diffusée au RNC », a déclaré le Bureau du conseiller spécial.

Patton voulait que les résidents des logements sociaux « apparaissent dans la vidéo pour expliquer comment leur niveau de vie s’était amélioré sous l’administration Trump », a déclaré le bureau.

Patton a déclaré mardi à CNN qu’elle ne regrette pas d’avoir fait la vidéo. Elle a déclaré au point de vente qu’elle avait « reçu une autorisation préalable et des conseils juridiques écrits du HUD Office of the General Counsel & Ethics et a suivi leurs instructions à un » T. « »

« Malheureusement, après avoir consulté plusieurs avocats du Hatch Act après l’emploi, recevoir des conseils juridiques incorrects et / ou incomplets, même de bonne foi, de votre propre agence ne constitue pas une défense affirmative », a déclaré Patton à CNN.

Patton a déjà été critiquée à propos de ses références et de sa présence combative sur les réseaux sociaux.

Elle était nominé en juin 2017 et a servi jusqu’à la fin de la présidence de Trump. Assistant de longue date de la famille Trump, Patton avait aurait a été vice-président de la fondation caritative d’Eric Trump avant sa nomination.

Le New York Daily News signalé en 2017, Patton a affirmé sur sa page LinkedIn avoir obtenu un diplôme de l’Université de droit de Quinnipiac, mais le registraire de l’école a déclaré qu’elle n’avait jamais obtenu son diplôme.

À la mi-2019, après avoir retweeté un message défendant le secrétaire de l’époque, Ben Carson, Patton aurait a écrit: « Je viens de retweeter ce tweet étonnant de mes deux comptes Twitter – professionnel et personnel. C’est peut-être une violation de la loi Hatch. Ce n’est peut-être pas le cas. De toute façon, honnêtement, je m’en fiche plus. »

Le groupe de surveillance du gouvernement Citizens for Responsibility and Ethics à Washington, ou CREW, avait déposé une plainte auprès du Bureau du conseiller spécial au sujet de la conduite de Patton dans la production de la vidéo RNC.

Après l’annonce du règlement de Patton, la présidente de CREW, Noah Bookbinder, a célébré qu’elle subissait «de réelles conséquences pour une faute scandaleuse».

« Même dans une administration marquée par un mépris impitoyable des lois sur l’éthique, Lynne Patton s’est démarquée », a déclaré Bookbinder dans un communiqué mardi.

<< Ce qui a rendu son comportement particulièrement flagrant, c'est qu'elle a non seulement utilisé sa position à des fins politiques, mais elle a induit en erreur et exploité les résidents des logements sociaux à des fins politiques, montrant peu de respect pour les personnes qu'elle était censée aider et les règles d'éthique qu'elle était censée respecter. suivre », dit-il.

CREW avait accusé à plusieurs reprises d’autres responsables de l’administration Trump, y compris la fille et conseillère du président de l’époque, Ivanka Trump, d’avoir violé la loi Hatch.