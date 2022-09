Un ancien responsable de Maui plaide coupable dans la dernière affaire de corruption à Hawaï

HONOLULU (AP) – Un ancien responsable du comté de Maui qui aurait accepté 2 millions de dollars de pots-de-vin d’un homme d’affaires d’Honolulu en échange de plus de 19 millions de dollars de contrats d’assainissement a plaidé coupable lundi dans l’une des plus importantes affaires de corruption jamais poursuivies à Hawaï.

Stewart Olani Stant, qui était auparavant gestionnaire des eaux usées et directeur du département de la gestion de l’environnement de Maui, a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude par câble de services honnêtes devant le tribunal de district américain d’Honolulu.

Stant est le dernier fonctionnaire à admettre avoir reçu des pots-de-vin de Milton Choy, le propriétaire et directeur de la société de traitement des eaux usées H2O Process Systems LLC.

En février, deux anciens législateurs démocrates de l’État ont plaidé coupables de fraude par fil de services honnêtes pour avoir accepté des pots-de-vin de Choy en échange d’une influence sur la législation.

Choy devait être interpellé plus tard lundi.

Les procureurs ont déclaré que Choy avait déposé de l’argent sur des comptes bancaires appartenant à Stant pendant une période de six ans à compter de 2012. Ils ont déclaré que Choy avait également remis de l’argent à Stant et lui avait donné des jetons de jeu lors de voyages à Las Vegas. Choy a en outre payé le billet d’avion et les chambres d’hôtel de Stant à Las Vegas, ont-ils déclaré.

En échange, les procureurs ont déclaré que Stant avait confié au moins 56 contrats à fournisseur unique à H2O et Choy, d’une valeur de 19,3 millions de dollars.

Des documents judiciaires indiquent que Stant a géré la division de récupération des eaux usées du comté d’au moins octobre 2012 à décembre 2015. Après cela, il a été directeur du département de la gestion de l’environnement du comté jusqu’en décembre 2018.

Les procureurs disent qu’ils chercheront à faire perdre à Stant les 2 millions de dollars qu’il a obtenus de Choy et à ce que Choy renonce à quelque 15 millions de dollars qu’il a, à son tour, gagné grâce aux contrats.

Clare Connors, l’avocate américaine d’Hawaï, a déclaré la semaine dernière que l’affaire Stant était l’une des plus importantes affaires de corruption que son bureau ait jamais enquêtées et poursuivies.

En juillet, l’ancien chef de la majorité au Sénat de l’État, J. Kalani English, a été condamné à trois ans et quatre mois de prison pour avoir accepté des pots-de-vin de Choy. L’ancien représentant de l’État Ty Cullen, qui a été vice-président du comité des finances de la Chambre, devrait être condamné le 20 octobre.

Le maire de Maui, Michael Victorino, a déclaré vendredi que les événements ayant conduit aux accusations se sont produits sous l’administration précédente du comté. Il a déclaré avoir ordonné un audit de tous les contrats sans appel d’offres attribués aux entreprises de Choy.

“Chaque fois que la corruption sape la confiance du public, les responsables doivent faire l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions dans toute la mesure de la loi”, a déclaré Victorino dans un communiqué.

Hawaï a promulgué cette année plusieurs projets de loi de réforme que les législateurs ont adoptés pour nettoyer la politique après l’apparition des allégations contre English et Cullen.

Les nouvelles lois incluent une qui interdit la tenue de collectes de fonds pendant la session législative et une autre obligeant certaines organisations à but non lucratif fonctionnant en tant que comités non candidats à divulguer les noms des personnes leur donnant plus de 10 000 $.

La Commission pour l’amélioration des normes de conduite, qui est un groupe indépendant créé par la Chambre des représentants, devrait soumettre des recommandations en décembre pour davantage de réformes.

Audrey McAvoy, Associated Press