Un ancien responsable de l’EPL a délibérément commis une erreur VAR pour protéger la référence

L’ancien arbitre de Premier League, Mike Dean, a admis qu’il avait délibérément évité de corriger une erreur lors d’un match la saison dernière alors qu’il était en service auprès du VAR.

Le fonctionnaire désormais à la retraite a fait cette réclamation alors qu’il était en À l’avant podcast avec Simon Jordan. Selon Dean, il n’a pas demandé à l’arbitre du match Anthony Taylor de revoir un appel incorrect sur le moniteur du terrain parce qu’il ne voulait pas que son ami reçoive du « chagrin ».

La décision du VAR a finalement affecté le résultat du match EPL

L’incident en question s’est produit lors d’un match entre Chelsea et Tottenham Hotspur en août dernier. Alors que les Blues menaient 2-1 en fin de match, le défenseur des Spurs Cristian Romero a tiré les cheveux de Marc Cucurella.

Taylor n’a apparemment pas vu l’infraction de Romero, mais Dean l’a vu. Néanmoins, le responsable du VAR a choisi de ne pas intervenir ce jour-là.

Harry Kane a ensuite égalisé le score sur le corner qui a suivi pour les Spurs dans le temps additionnel. Le match controversé, dans lequel les deux managers ont été avertis par Taylor, s’est finalement terminé à égalité à 2-2.

Dean a affirmé qu’il s’était trompé d’appel quelques jours après le match. Cependant, l’ancien arbitre a maintenant révélé que sa relation étroite avec Taylor était la raison pour laquelle il n’avait pas demandé à l’arbitre d’examiner l’incident.

Un responsable du VAR admet que son amitié avec l’arbitre a influencé la décision

« J’ai raté la stupide tiraillement de cheveux à Chelsea contre Tottenham qui était pathétique de mon point de vue », a déclaré Dean au podcast. « C’est l’un d’entre eux où si j’avais à nouveau mon temps, que ferais-je ? J’enverrais Anthony (Taylor) à l’écran. Je pense que je savais que si je l’envoyais à l’écran… il a averti les deux managers, il a fait un sacré match, ça a été un match tellement difficile d’un bout à l’autre.

« J’ai dit à Anthony après : ‘Je ne voulais tout simplement pas t’envoyer à l’écran après ce qui s’est passé dans le match.’ Je ne voulais pas l’envoyer parce qu’il est à la fois un compagnon et un arbitre et je pense que je ne voulais pas l’envoyer parce que je ne voulais pas plus de chagrin qu’il n’en avait déjà.

L’officiel vétéran a pris sa retraite de l’arbitrage avant la saison 2022/23 de Premier League pour se concentrer sur les tâches du VAR.

Cependant, à la suite de l’erreur susmentionnée, Dean a été suspendu de ses fonctions de relecture vidéo pendant deux mois. Après avoir travaillé dans l’industrie pendant 28 ans, Dean, 55 ans, a complètement pris sa retraite du sport plus tôt cet été.