Un ancien responsable de l’école de médecine de Yale écope de 9 ans pour fraude de 40 millions de dollars

HARTFORD, Conn. (AP) – Un ancien responsable de la faculté de médecine de l’Université de Yale a été condamné jeudi à plus de neuf ans de prison pour avoir commis une escroquerie de 40 millions de dollars impliquant des ordinateurs et d’autres appareils électroniques.

Jamie Petrone a été arrêté l’année dernière et a plaidé coupable en mars pour fraude électronique et production d’une fausse déclaration de revenus.

Selon le bureau du procureur américain, à partir d’au moins 2013, Petrone a utilisé son poste de directrice des finances et de l’administration du département de médecine d’urgence de l’école pour commander des millions de dollars de matériel informatique et électronique pour l’école, mais a expédié les marchandises à une entreprise qui la paya et les revendit.

Selon les procureurs, Petrone, 43 ans, de Lithia Springs, en Géorgie, a passé des commandes individuelles de moins de 10 000 $ qui lui ont assuré qu’elle n’était pas tenue de demander une approbation supplémentaire. Elle a utilisé le produit pour les voitures de luxe, l’immobilier et les voyages.

Petrone a également produit de fausses déclarations de revenus fédérales de 2013 à 2016 et n’a produit aucune déclaration de 2017 à 2020, selon le bureau du procureur américain, causant une perte totale au gouvernement de plus de 6,4 millions de dollars.

En plus de sa peine de 109 mois, Petrone a été condamnée à payer une restitution complète et à confisquer 560 000 $ saisis sur le compte bancaire de son entreprise en plus de six véhicules, dont deux Cadillac Escalades.

Un message a été laissé jeudi à un avocat représentant Petrone.

The Associated Press