Une ancienne responsable de la ville du Massachusetts a plaidé coupable mercredi d’avoir rejoint une foule pour prendre d’assaut le Capitole américain après avoir organisé un voyage en bus à Washington, DC, pour d’autres membres d’un groupe de droite appelé “Super Happy Fun America”.

Avant son plaidoyer de culpabilité, Suzanne Ianni avait fait valoir en février que les autorités fédérales l’avaient sélectivement ciblée pour être poursuivie en fonction de ses convictions politiques. Les procureurs ont déclaré que ses opinions politiques n’avaient joué aucun rôle dans l’accusation de crimes pour sa conduite au Capitole le 6 janvier 2021. Un juge n’a pas statué sur la demande d’Ianni de classer l’affaire avant qu’elle ne plaide coupable.

Ianni, 60 ans, de Natick, Massachusetts, encourt une peine maximale de six mois d’emprisonnement et cinq ans de probation après avoir plaidé coupable à un chef de délit de conduite désordonnée dans un bâtiment du Capitole. Le juge de district américain Carl Nichols doit la condamner le 2 décembre.

Ianni était un membre élu de Natick Town Meeting dans une banlieue de Boston alors qu’il était directeur des opérations de Super Happy Fun America, qui a acquis une notoriété nationale pour avoir organisé une «Straight Pride Parade» à Boston en 2019.

Sur son site Web, Super Happy Fun America se présente comme « une organisation de défense des droits civiques de centre-droite se concentrant sur la défense de la Constitution, s’opposant à la folie des genres et battant le marxisme culturel ». Le groupe s’est enregistré en tant qu’organisme à but non lucratif auprès des régulateurs de l’État du Massachusetts.

Un message du 29 décembre 2020 sur le compte Twitter du groupe a déclaré que les membres de Super Happy Fun America seraient à Washington « pour se déchaîner ». Ianni a été répertorié comme contact pour le voyage. Le compte a également tweeté une photo d’Ianni et d’autres membres dans un bus se rendant à Washington à la veille de l’émeute.

Après avoir marché vers le Capitole, elle a rejoint une foule scandant “Fight for Trump!” et “Notre maison!” tandis que des émeutiers près d’elle ont brisé des fenêtres, forcé des portes ouvertes et violé des barricades de police. Une vidéo de surveillance a capturé Ianni marchant dans le Capitole après être entrée dans le bâtiment par une porte de sortie de secours du Sénat. Elle a levé le poing en l’air devant des policiers qui l’ont arrêtée ainsi que d’autres membres de la foule, ont déclaré les procureurs dans un dossier judiciaire.

Mark Sahady, un autre membre de Super Happy Fun America, a été arrêté pour des accusations liées aux émeutes du Capitole qui n’ont pas été résolues.

En avril 2021, les membres de Natick Town Meeting ont voté pour condamner l’émeute du Capitole. Ianni, qui a été élu pour un mandat de trois ans qui devait expirer en mars 2022, a déclaré au MetroWest Daily News que le vote représentait une “persécution politique des conservateurs”.

Plus de 870 personnes ont été accusées de crimes fédéraux liés à l’émeute du 6 janvier. Environ 400 d’entre eux ont plaidé coupables, la plupart pour des délits, et plus de 250 ont été condamnés.

Michael Kunzelman, Associated Press