Un ancien responsable de la GRC conteste des accusations en vertu de la Charte

Le procès de Cameron Ortis, un ancien responsable du renseignement de la GRC accusé d’avoir fourni des données top-secrètes sur la sécurité nationale à des personnes non autorisées, pourrait faire dérailler en raison d’une contestation constitutionnelle quelques jours seulement avant la sélection du jury.

CTV News a appris que les avocats d’Ortis soutiendraient que l’article 14 de la Loi sur la sécurité de l’information (SOIA) viole ses droits garantis par la Charte.

La défense présentera ses arguments lundi prochain lors de requêtes préalables au procès devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, une semaine avant le début prévu du procès d’Ortis, le 3 octobre.

L’information, obtenue grâce à des documents judiciaires et confirmée par le Service des poursuites pénales du Canada, révèle également que le nombre d’accusations portées contre Ortis a été réduit de 10 à six.

REGARDÉ EN ATTENDANT LE PROCÈS

Ortis est arrivé à Ottawa plus tôt cette semaine pour commencer les préparatifs du procès. Lorsque son avion a atterri mardi en provenance de la Colombie-Britannique, il était surveillé par deux agents de la GRC qui se sont identifiés auprès de ses avocats.

Même s’il porte un épais moniteur GPS noir autour de sa cheville gauche qui suit chacun de ses mouvements, a déclaré Ortis à CTV News, la police est stationnée devant son hôtel depuis son arrivée.

Cela montre à quel point Ortis est toujours considéré comme un risque pour la sécurité par son ancien employeur.

Avant d’être arrêté en septembre 2019, Ortis était directeur général du Centre national de coordination du renseignement de la GRC. À ce poste, il était autorisé à accéder à des informations top secrètes provenant de partenaires nationaux et internationaux.

Ortis a passé plus de trois ans en détention avant d’être libéré sous caution en décembre dernier. Il vivait en résidence surveillée au domicile de ses parents à Abbotsford, en Colombie-Britannique, après que ceux-ci eurent déposé une caution de 250 000 $.

« Sa réputation a été ternie », a déclaré son avocat, Jon Doody.

« Il a un accès très limité aux personnes avec lesquelles communiquer dans sa vie et il attend avec impatience de passer sa journée au tribunal pour mettre cela derrière lui. »

Dans une interview de 10 minutes avec CTV News, Ortis était assis en silence entre ses deux avocats de la défense, Doody et Mark Ertel. Doody a déclaré que le cas d’Ortis est difficile car une grande partie implique des informations classifiées fortement expurgées.

« Nous n’avons pas de divulgation complète. Il y a des choses dans cette affaire que je ne connais pas en raison de problèmes de sécurité nationale.

Doody affirme que la défense ne sera pas en mesure d’obtenir des réponses à toutes ses questions en raison de la nature du travail précédent d’Ortis et du travail des autres témoins de la GRC.

Ses avocats affirment qu’Ortis plaidera non coupable et témoignera pour sa propre défense si leur contestation constitutionnelle échoue.

‘UN FACTEUR UNIQUE DANS LE CAS’

Ortis faisait initialement face à 10 accusations, mais quatre accusations en vertu de l’article 16 de la SOIA ont été retirées. Ces accusations impliquent « l’accès à des informations en vue de la préparation de l’infraction », ce qui peut inclure l’impression de copies de documents contenant des informations classifiées.

Les raisons pour lesquelles la Couronne a suspendu quatre chefs d’accusation en vertu de l’article 16 ne peuvent être rapportées en raison d’une interdiction de publication.

Cela laisse six chefs d’accusation qui, selon la défense, devraient être rejetés parce qu’ils violent les droits de leur client garantis par la Charte.

Ortis est accusé d’accusations en vertu de l’article 14 de la SOIA qui allèguent qu’il a « intentionnellement et sans autorisation » communiqué des informations opérationnelles spéciales à quatre personnes anonymes.

Aux défis juridiques pour la défense s’ajoute le fait que c’est la première fois qu’une infraction à l’article 14 est jugée devant un tribunal.

« Il n’y a aucun précédent à examiner pour voir comment cela a été analysé dans le passé. Quels critères (de la loi) doivent être remplis ? Cela constitue un facteur unique dans cette affaire », a déclaré Doody.

Les allégations contre Ortis remontent à 2015. Doody a refusé de commenter lorsque CTV News lui a spécifiquement demandé si les allégations impliquaient des personnes originaires de pays que le gouvernement fédéral a signalés pour ingérence politique, comme la Chine, la Russie, l’Iran et l’Inde.

LA COURONNE TENTERAIT DE LIMITER L’ACCÈS AUX MÉDIAS

Le juge Robert Maranger de la Cour supérieure de l’Ontario entendra la contestation constitutionnelle lundi prochain dans le cadre des requêtes préalables au procès. Les arguments de la défense ont été déposés dans le cadre de requêtes préalables au procès mais ne peuvent être rapportés en raison d’une interdiction de publication.

La Couronne devrait présenter une motion visant à interdire aux sténographes de la salle d’audience pendant des parties clés du procès afin de protéger la sécurité nationale, mais elle déclare qu’elle publiera les transcriptions expurgées pour des raisons de sécurité après le témoignage des témoins.

La défense affirme que la requête, si elle est accordée, empêchera les médias d’entendre le témoignage d’Ortis.

Le juge Maranger doit se prononcer sur les violations potentielles de la Charte et sur l’accès aux médias avant le début du procès.

DES PROCÉDURES SECRETES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES

Cependant, certains experts juridiques affirment qu’il pourrait être nécessaire de restreindre l’accès.

Julian Falconer est un éminent avocat spécialisé dans les droits de la personne, surtout connu pour avoir représenté Maher Arar, un Canadien d’origine syrienne qui a été expulsé vers la Syrie et torturé après que la police montée l’ait accusé à tort d’être un terroriste.

Falconer n’est pas impliqué dans l’affaire, mais qualifie les allégations contre un si haut responsable de la GRC de « fléau pour le bilan du Canada en matière de sécurité nationale et de son travail avec ses alliés ».

« Si nous sommes incapables de mener ces poursuites, le Canada ne se présente-t-il pas encore plus comme une cible de violations illégales de ces lois et d’espionnage ?

Falconer affirme que l’affaire Ortis montrera si le système judiciaire canadien peut poursuivre une affaire hautement classifiée sans compromettre la sécurité nationale.

Il a déclaré qu’il surveillait de près les débats pour voir comment le juge détermine ce qu’il est important que le public sache, ce qui devrait être couvert par une interdiction de publication et quelles parties seront tenues à huis clos ou dans le cadre d’une procédure secrète.

« En fin de compte, je pense qu’il est essentiel que cet essai soit mené à bien, quel que soit le résultat », a déclaré Falconer.

« Si nous ne parvenons pas à mener à bien ces poursuites, nous nous montrerons horriblement incompétents et perdrons encore plus de crédibilité. »

Selon le Service des poursuites pénales du Canada, cinq personnes ont été inculpées en vertu de la Loi sur la protection de l’information, ce qui a donné lieu à une condamnation.

L’officier de marine Jeffrey Delisle a été la première personne inculpée en vertu de la SOIA et a plaidé coupable de trois infractions en 2012. Il a été condamné à 20 ans de prison pour avoir transmis des informations protégées.

Plus récemment, en juillet, l’ancien agent infiltré de la GRC, William Majcher, a été accusé en vertu de la loi d’avoir utilisé ses connaissances et son vaste réseau de contacts pour avoir prétendument aidé la Chine à identifier et à intimider une personne au Canada.