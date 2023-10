Un ancien réserviste de Tsahal déclare que la « bête maléfique » du Hamas « doit être neutralisée »

Un ancien réserviste de l’armée israélienne affirme que le Hamas doit être gravement touché après avoir mené une attaque terroriste lors d’un festival de musique, tuant des centaines de personnes.

Benjamin Anthony, qui était auparavant réserviste de combat dans l’armée israélienne et a servi pendant la Seconde Guerre du Liban, l’opération Pilier de défense et l’opération Bordure protectrice, a déclaré à Fox News Digital que les capacités du Hamas devaient être limitées.

« L’idéologie du Hamas est une idéologie génocidaire. Elle appelle, dans la charte du Hamas, à la destruction et au meurtre des Juifs où qu’ils se trouvent. Elle appelle à la destruction complète de l’État d’Israël, bien qu’elle ne nomme pas spécifiquement Israël, mais plutôt tous les Juifs ». de la terre qu’ils définissent comme la Palestine, ce genre d’idéologie », a déclaré Anthony. « Je ne sais pas s’il peut être détruit, mais je sais qu’il doit être défaillant. »

« Et j’ai confiance dans les capacités des Forces de défense israéliennes, maintenant que nous sommes pleinement opérationnels et prêts à combattre cette bête maléfique qu’est le Hamas », a-t-il ajouté.

Anthony, qui est également co-fondateur et PDG du MirYam Institute, a déclaré qu’il n’avait jamais rien vu de semblable à l’attaque terroriste du Hamas.

« Pendant mon séjour dans l’armée israélienne, je n’ai jamais rien vu d’aussi semblable aux horreurs dont nous avons tous été témoins et qui se sont produites à l’intérieur de l’État d’Israël, émanant de la bande de Gaza, aux mains des terroristes du Hamas », a déclaré Anthony. « Samedi matin dernier, non seulement je n’ai jamais rien vu de tel, mais franchement, je ne pense pas que quiconque ait vu quelque chose de pareil depuis les horribles événements des horreurs de l’Holocauste et maintenant le mal qu’est le Hamas est arrivé et Il doit savoir qu’il est bien en vue pour que le monde le voie bien, pour que le monde le reconnaisse. Et il est bien en vue pour que ses propres États, le peuple d’Israël, le contrent et, espérons-le, le détruisent.

DESANTIS DIT QUE NOUS NE DEVONS PAS ACCUEILLIR DE RÉFUGIÉS DE GAZA : « JE NE VAIS PAS FAIRE CELA »

Au moins 1 300 civils et soldats israéliens ont été tués dans cette attaque surprise et 2 215 Palestiniens et terroristes du Hamas ont été tués.

Depuis lors, des manifestations ont eu lieu dans des villes et des campus universitaires américains, dont beaucoup en soutien aux Palestiniens.

À l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, par exemple, leur groupe d’étudiants pour la justice en Palestine a appelé jeudi à une journée de résistance, demandant aux étudiants de porter des masques et des couvre-visages lors de l’événement.

Le message en ligne de l’événement disait « Du fleuve à la mer », ce qui, selon la Ligue anti-diffamation, est compris comme un appel au « démantèlement de l’État juif ».

Lors d’une autre manifestation au Baruch College de New York, des pancartes brandies par les manifestants remettaient en question l’affirmation selon laquelle les soldats de Tsahal avaient trouvé des nourrissons décapités.

Anthony, commentant les manifestations, s’est dit « consterné » par ce qui se passe sur les campus universitaires.

«Nous avons vu de nombreux étudiants et organisations, notamment à l’Université Harvard et à NYU, se lever et parler pour défendre le Hamas et ses objectifs absolument génocidaires, cruels et pervers. Je pense que la situation sur les campus universitaires des États-Unis d’Amérique par rapport à l’État d’Israël est problématique depuis de très nombreuses années. La situation se détériore et continue de se détériorer », a déclaré Anthony.

Peter Aitken de Fox News a contribué à ce rapport.