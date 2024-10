Un ancien remède africain s’avère prometteur contre la tuberculose dans une nouvelle étude

Un composé de l’absinthe africaine s’avère prometteur dans le traitement de la tuberculose en ciblant à la fois les bactéries actives et dormantes. Cette découverte pourrait conduire à des thérapies plus efficaces, même si des recherches supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la puissance du composé.

Une nouvelle étude suggère qu’un composé de l’absinthe africaine, une plante utilisée depuis longtemps en médecine pour diverses maladies, pourrait être efficace contre la tuberculose. Les résultats ont été récemment publiés dans le Journal d’Ethnopharmacologie.

L’équipe, codirigée par des chercheurs de Penn State, a découvert que le composé chimique, une O-méthylflavone, peut tuer les mycobactéries responsables de la tuberculose à la fois dans son état actif et dans son état hypoxique plus lent, dans lequel la mycobactérie entre lorsqu’elle est stressée.

Les bactéries dans cet état sont beaucoup plus difficiles à détruire et rendent les infections plus difficiles à éliminer, selon l’auteur co-correspondant Joshua Kellogg, professeur adjoint de sciences vétérinaires et biomédicales au Collège des sciences agricoles.

Bien que les résultats soient préliminaires, Kellogg a déclaré que ces travaux constituent une première étape prometteuse dans la recherche de nouveaux traitements contre la tuberculose.

« Maintenant que nous avons isolé ce composé, nous pouvons procéder à l’examen et à l’expérimentation de sa structure pour voir si nous pouvons améliorer son activité et le rendre encore plus efficace contre la tuberculose », a-t-il déclaré. « Nous étudions également la plante elle-même pour voir si nous pouvons identifier des molécules supplémentaires susceptibles de tuer cette mycobactérie. »

La tuberculose – causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, ou Mtb – est l’une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Il y a environ 10 millions de cas par an dans le monde, dont environ 1,5 million sont mortels.

Bien qu’il existe des traitements efficaces contre la tuberculose, les chercheurs ont déclaré qu’il existe plusieurs facteurs qui rendent la maladie difficile à traiter. Un traitement antibiotique standard dure six mois, et si un patient contracte une souche bactérienne résistante aux médicaments, cela s’étend sur deux ans, ce qui rend le traitement coûteux et long.

De plus, la bactérie peut prendre deux formes dans le corps, dont une qui est beaucoup plus difficile à tuer.

« Il existe une forme bactérienne microbienne « normale », dans laquelle elle se réplique et se développe, mais lorsqu’elle est stressée – lorsque des médicaments ou le système immunitaire l’attaquent – elle entre dans un état de pseudo-hibernation, où elle arrête une grande partie de ses fonctions. processus cellulaires jusqu’à ce qu’il perçoive que la menace est passée », a déclaré Kellogg. « Cela rend très difficile la destruction de ces cellules en hibernation, nous étions donc très désireux d’examiner de nouveaux produits chimiques ou molécules potentiels capables d’attaquer cet état d’hibernation. »

Le pouvoir de la médecine traditionnelle et les nouvelles approches

Multiple espèces Les extraits de la plante Artemisia sont utilisés en médecine traditionnelle depuis des siècles, ont indiqué les chercheurs, notamment l’absinthe africaine, utilisée pour traiter la toux et la fièvre. Études récentes en Afrique ont suggéré que la plante présente également des avantages cliniques dans le traitement de la tuberculose.

« Quand nous regardons l’extrait brut de plante qui contient des centaines de molécules, il est assez efficace pour tuer la tuberculose », a déclaré Kellogg. « Notre question était la suivante : il semble y avoir quelque chose dans la plante qui est vraiment efficace – qu’est-ce que c’est ? »

Pour leur étude, les chercheurs ont pris un extrait brut de l’absinthe africaine et l’ont séparé en « fractions » – des versions de l’extrait qui ont été séparées en profils chimiques plus simples. Ils ont ensuite testé chacune des fractions contre Mtb, notant si elles étaient efficaces ou inefficaces contre la bactérie. En même temps, ils ont créé un profil chimique de toutes les fractions testées.

« Nous avons également utilisé apprentissage automatique pour modéliser la corrélation entre les changements chimiques et les changements d’activité que nous avons observés », a déclaré Kellogg. «Cela nous a permis de nous concentrer sur deux fractions réellement actives.»

À partir de ceux-ci, les chercheurs ont identifié et testé un composé qui tuait efficacement la bactérie dans les états actif et inactif de l’agent pathogène, ce qui, selon les chercheurs, est important et rare à voir dans les traitements contre la tuberculose. Des tests plus approfondis sur un modèle de cellule humaine ont montré qu’il présentait une toxicité minime.

Recherches futures et thérapies potentielles

Kellogg a déclaré que les résultats ont le potentiel d’ouvrir de nouvelles voies pour développer de nouvelles thérapies améliorées.

« Bien que la puissance de ce composé soit trop faible pour être utilisée directement comme traitement anti-VTT, il pourrait néanmoins servir de base à la conception de médicaments plus puissants », a-t-il déclaré. « En outre, il semble y avoir d’autres produits chimiques similaires dans l’absinthe africaine qui pourraient également avoir le même type de propriétés. »

Les chercheurs ont déclaré qu’à l’avenir, davantage d’études seraient nécessaires pour continuer à explorer le potentiel de l’utilisation de l’absinthe africaine pour traiter la tuberculose.

Référence : « Une O-méthylflavone d’Artemisia afra tue Mycobacterium tuberculosis hypoxique non réplicatif » par Joshua J. Kellogg, Maria Natalia Alonso, R. Teal Jordan, Junpei Xiao, Juan Hilario Cafiero, Trevor Bush, Xiaoling Chen, Melissa Towler, Pamela Weathers et Scarlet S. Shell, 27 juin 2024, Journal d’Ethnopharmacologie.

DOI : 10.1016/j.jep.2024.118500

Les co-auteurs de Penn State sont R. Teal Jordan, technologue de recherche et directeur de laboratoire en sciences vétérinaires et biomédicales, et Xiaoling Chen, étudiant diplômé en pathobiologie. Les co-auteurs de l’article étaient également Scarlet Shell, Maria Natalia Alonso, Junpei Xiao, Juan Hilario Cafiero, Trevor Bush, Melissa Towler et Pamela Weathers, tous de l’Institut polytechnique de Worcester.

Le Instituts nationaux de la santéL’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et l’Institut national de l’alimentation et de l’agriculture du ministère américain de l’Agriculture ont contribué à soutenir ce travail.