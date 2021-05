Un ancien rédacteur en chef de l’AP suggère que le Hamas DID a des bureaux dans le bâtiment de l’agence à Gaza détruits par l’armée israélienne

Samedi, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont ciblé la tour al-Jalaa dans la ville de Gaza, un gratte-ciel qui abritait AP, Al Jazeera et plusieurs autres médias. Israël a défendu la frappe aérienne, insistant sur le fait que la tour était utilisée par le Hamas et était donc une cible militaire légitime.

L’affirmation a cependant fait l’objet d’un examen approfondi. AP a déclaré qu’il n’avait «aucune indication» que les militants du Hamas opéraient à partir du bâtiment. Mais cette affirmation a maintenant été contestée par un ancien rédacteur en chef du média.

Matti Friedman, qui a travaillé au bureau de l’AP à Jérusalem de 2006 à 2011, a écrit dans une série de tweets qu’il n’avait pas «Connaissance directe» de l’incident, une source a rapporté qu’il y avait de nombreux renseignements indiquant la présence du Hamas dans le bâtiment.

« Je prends des déclarations de l’armée comme je prends des rapports de presse étrangère – avec plusieurs grains de sel », il a écrit. «Mais une conversation avec un ami qui connaît intimement la prise de décision militaire en ce moment suggère qu’il y avait effectivement des bureaux du Hamas là-bas.»

Je prends les déclarations de l’armée comme je prends les reportages de la presse étrangère – avec plusieurs grains de sel. Mais une conversation avec un ami qui est intimement familier avec la prise de décision militaire suggère qu’il y avait effectivement des bureaux du Hamas là-bas. – Matti Friedman (@MattiFriedman) 16 mai 2021

Il a en outre déclaré que les conseillers juridiques de Tsahal étaient « convaincu » qu’il y avait des preuves solides que le Hamas avait des bureaux dans le bâtiment, et a finalement décidé que la grève devait se poursuivre, malgré la controverse qu’elle provoquerait inévitablement.

«Parce que frapper les bureaux de presse est un net négatif pour Israël, l’armée semble avoir eu un objectif qu’elle jugeait valable les retombées», argumenta-t-il.

Le journaliste israélo-canadien a également pris objectif chez son ancien employeur, laissant entendre qu’AP était « Compromis » parce que c’était «Opérer dans une dictature» – faisant apparemment référence à Gaza contrôlée par le Hamas.

Ses affirmations anonymes en ont irrité certains sur les réseaux sociaux, qui mentionné qu’il semblait imprudent de faire confiance aux renseignements israéliens sans avoir une vérification indépendante.

Friedman a également critiqué AP dans le passé. Dans un essai de 2014 publié dans l’Atlantique, il a accusé les journalistes de l’AP de fermer les yeux sur les attaques à la roquette du Hamas lancées près des bureaux de l’agence. Cependant, il s’est arrêté avant de prétendre que le groupe militant avait des bureaux dans le bâtiment de l’AP.

Israël aurait partagé des renseignements qu’il avait utilisés pour justifier l’attaque avec Washington, après que les États-Unis aient demandé plus d’informations sur l’attaque. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré mardi qu’Israël avait transmis des informations qu’il avait via «Canaux de renseignement», mais a refusé de donner plus de détails sur la question.

Pendant ce temps, le rédacteur en chef de l’Associated Press a appelé à une enquête sur la frappe aérienne israélienne. Par ailleurs, le groupe de défense des médias Reporters sans frontières a exhorté la Cour pénale internationale à enquêter sur la question de savoir si l’attaque constituait un crime de guerre.

Le bombardement controversé s’est produit au milieu de jours de violence transfrontalière entre les militants de Gaza et Israël. Israël s’est engagé à poursuivre ses frappes jusqu’à ce que le Hamas soit neutralisé. Alors que Tsahal a affirmé que ses frappes visaient à anéantir des cibles militaires, beaucoup ont critiqué l’opération israélienne au milieu des informations faisant état de victimes civiles à Gaza.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!