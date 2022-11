Un ancien Ranger de l’armée américaine de la Colombie-Britannique qui a dirigé un vol de banque a réduit sa peine

Un homme de la Colombie-Britannique qui a dirigé un vol de banque de « style militaire » et a ensuite tenté d’engager quelqu’un pour assassiner un procureur fédéral américain a obtenu une peine de prison réduite en raison de son âge au moment des crimes et de son comportement pendant son incarcération, selon le Bureau du procureur américain à Seattle.

Luke Elliott Sommer, 36 ans, a demandé mercredi avec succès à un juge de district américain de réduire sa peine de 43 ans à 31 ans, bien que le juge ait qualifié ses crimes de “certains des actes les plus extrêmes, violents et dangereux à venir devant ce tribunal”.

Le bureau du procureur américain pour le district ouest de Washington a décrit Sommer dans un communiqué de presse comme le cerveau d’un vol en août 2006 dans une succursale de Bank of America à Tacoma, Washington.

Cinq hommes, dont Sommer, ont perpétré le vol. Deux étaient armés de fusils AK-47 entièrement automatiques, tandis que Sommer et un autre portaient des armes de poing semi-automatiques. Tous portaient des gilets pare-balles et transportaient des centaines de cartouches en cas de fusillade avec la police, selon le bureau du procureur.

Sommer, alors âgé de 20 ans, prévoyait d’utiliser le produit du vol pour créer un gang criminel en Colombie-Britannique qui rivaliserait avec les Hell’s Angels.

‘JE NE SERAIS JAMAIS PLUS LE MÊME’

Double citoyen du Canada et des États-Unis, Sommer est un ancien Ranger de l’armée américaine qui a effectué des tournées en Irak et en Afghanistan. Il a comploté le vol avec ses compatriotes de la Colombie-Britannique Tigra Robertson et Nathan Dunmall, et ses collègues Rangers de l’armée Chad Palmer et Alex Blum.

Les hommes se sont enfuis avec plus de 50 000 dollars américains, mais ont ensuite été retrouvés lorsque leur voiture a été retrouvée dans leur caserne militaire.

Trois victimes du vol ont déclaré mercredi à un tribunal de Seattle qu’elles souffraient de stress post-traumatique et d’anxiété à la suite du crime. L’ancienne directrice de succursale a décrit le choc de voir le point rouge du site laser de Sommer pointé sur ses employés caissiers de banque.

“Le personnel n’a jamais été le même, je ne serai plus jamais le même”, a déclaré le manager.

Sommer a été reconnu coupable et condamné en 2008 pour vol de banque à main armée, complot en vue de commettre un vol de banque à main armée, brandissement d’une arme à feu lors d’un crime violent et possession d’une grenade à main.

À peine un mois plus tard, il a offert à un informateur du FBI 20 000 $ US pour assassiner l’assistant du procureur américain qui l’avait condamné, disant au tueur à gages potentiel qu’il voulait que la mort apparaisse comme un “meurtre, pas un accident”, selon le bureau du procureur.

La tentative d’embauche d’un tueur à gages, ainsi qu’une agression au couteau contre l’un de ses coaccusés pendant son incarcération, vaudraient à Sommer une peine supplémentaire de 20 ans.

Mercredi, l’avocat américain Nick Brown a déclaré que Sommer avait exprimé des remords pour ses crimes et a déclaré au tribunal et à ses victimes que des années d’incarcération l’avaient changé.

“Il prétend être déterminé à travailler sur sa réforme et à faire ce qui est juste”, a déclaré Brown dans le communiqué. “Il a maintenant plus d’une décennie pour démontrer cet engagement pendant qu’il reste incarcéré.”

En réduisant la peine de Sommer, le juge a noté que “la punition n’est pas une vengeance ou des représailles”, ajoutant qu’il était arrivé à sa décision après avoir examiné des lettres du personnel du Bureau américain des prisons qui écrivaient que Sommer avait “travaillé dur pour faire la bonne chose pendant son incarcération. “

Leurs compatriotes canadiens Dunmall et Robertson ont été libérés de prison aux États-Unis en 2012 et 2015, respectivement.