Un ancien rameur de l’équipe GB tué après avoir été jeté de cheval, selon une enquête

Une ancienne rameuse de l’équipe GB et capitaine de l’armée a été tuée après avoir été éjectée de son cheval, selon une enquête. Tanya Brady, 49 ans, est décédée sur les lieux de l’accident à Liss, dans le Hampshire, le 28 avril de l’année dernière après que le cheval a été effrayé et a commencé à perdre le contrôle. L’animal a atteint une vitesse estimée à 35 mph (56 km / h), selon l’enquête entendue lundi, ce qui a conduit Brady, de Liphook, à être jeté et tué malgré les efforts des services d’urgence pour la sauver. Un échafaudeur qui a été témoin de l’incident a déclaré à l’enquête à Winchester qu’ils avaient vu l’animal agir “de manière erratique”. “La cavalière a pris l’herbe avec son cheval et le cheval a pris de la vitesse”, a déclaré le témoin. “J’estime qu’il a atteint 35 mph à travers le green avec la cavalière hurlant alors qu’elle essayait de prendre le contrôle du cheval. Elle a été éjectée du cheval. J’ai entendu un craquement quand elle est tombée. Brady a été découverte dans un fossé de 10 pieds de profondeur, où les ambulanciers paramédicaux et la police ont tenté de la sauver, mais elle a été déclarée morte sur les lieux. Un examen post mortem a révélé qu’elle était décédée de multiples blessures traumatiques à la poitrine. Enregistrant un verdict de mort accidentelle, le coroner du Hampshire, Christopher Wilkinson, a déclaré: «Nous ne pouvons pas identifier ce qui a déclenché ce cheval lorsqu’il est entré dans l’herbe. «Il a été effrayé et est parti au rythme de Tanya qui montait toujours à cheval avant, je suppose, il s’est arrêté brusquement au monticule avant le fossé et elle a été éjectée du cheval et est tombée de 10 pieds [3 metres] dans le fossé. Brady a ramé pour l’armée britannique lorsqu’elle a servi dans le Royal Logistics corps, avant de devenir une athlète à plein temps et membre de l’équipe GB. Elle a participé aux championnats du monde d’aviron en 2005. Elle s’est mariée en 2004 et a quitté l’armée l’année suivante. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Le coroner a ajouté: «Tanya était un officier accompli de l’armée, c’était une sportive accomplie atteignant un niveau incroyablement élevé. Elle représentait son pays, l’armée britannique, et elle était une mère et une épouse dévouée.

“Elle a mené une vie à travers la passion et le dynamisme.”

L’agence de presse PA Media a contribué à ce rapport.