Un ancien professeur et entraîneur d’athlétisme de l’école secondaire Richmond-Burton reconnu non coupable d’avoir touché un élève de manière inappropriée – Shaw Local

Un ancien professeur et entraîneur d’athlétisme de l’école secondaire communautaire Richmond-Burton a été déclaré non coupable lundi d’avoir touché de manière inappropriée un élève en 2022.

Ryan Carlson, 48 ans, de Hébron, avait été inculpé d’un chef de coups et blessures, un délit criminel de classe A.

Carlson a été accusé d’avoir touché les fesses d’une étudiante de deuxième année par-dessus ses vêtements le 21 septembre 2022, alors qu’elle marchait de son bureau à un poste de laboratoire dans sa classe de sciences.

La jeune fille a comparu à la barre lundi et a détaillé ce qui se serait passé, affirmant que cela la mettait « très mal à l’aise » et qu’elle « ne s’attendait pas à cela ».

Par la suite, elle a signalé l’incident présumé à un ami et à un parent. Le lendemain, elle l’a signalé aux administrateurs de l’école et cinq jours plus tard, elle a été interrogée par un conseiller du centre de défense des enfants du comté de McHenry.

La jeune fille a témoigné qu’elle n’était pas sûre que quiconque ait vu l’incident allégué.

Mais un camarade de classe a également témoigné, notant qu’il avait vu « du coin de l’œil » Carlson toucher la fille dans le bas du dos, au-dessus des fesses.

Dans ses plaidoiries finales, l’avocat de Carlson, Patrick Walsh, a déclaré que la jeune fille avait donné des récits incohérents sur l’incident, notamment s’il s’agissait d’une saisie, d’une prise ou d’un contact.

Il a également diffusé un enregistrement d’un entretien avec le centre de défense dans lequel la jeune fille a déclaré qu’elle « avait toujours eu un problème » avec Carlson.

En rendant sa décision, le juge du comté de McHenry, Mark Gerhardt, a déclaré : « Il existe un doute raisonnable ».

Il a déclaré qu’au sujet des neuf à 15 autres personnes présentes dans la classe lors de l’incident présumé, aucune d’entre elles n’était venue à la barre et n’avait corroboré ce que la jeune fille avait dit.

Cela incluait l’épouse de Carlson, qui travaillait dans la salle de classe ce jour-là et a témoigné pour la défense, a déclaré Gerhardt.

Le juge s’est également demandé pourquoi le policier impliqué dans l’affaire n’avait pas interrogé les autres personnes présentes dans la classe ou Carlson.

En août, Carlson a été déclaré non coupable de accusations distinctes de coups et blessures et de conduite désordonnée. Cette affaire impliquait un autre étudiant huit mois avant l’incident pour lequel il est jugé cette semaine.

Lorsque Carlson a été interrogé par les administrateurs après l’incident présumé au centre du procès de lundi, il a répondu qu’il avait fait « tellement attention à ne pas toucher physiquement un étudiant qu’il est difficile de faire mon travail », a déclaré le procureur adjoint Ashur Youash.

Lorsque Carlson est venu à la barre lundi, Youash a demandé ce qu’il voulait dire par là. Carlson a expliqué qu’il est parfois difficile de « maintenir des limites sûres » avec les étudiants lorsqu’ils travaillent et se déplacent dans le laboratoire.

Dans sa décision, Gerhardt a répondu à cette déclaration, notant que Carlson l’avait également dit dans les mois qui ont suivi son accusation dans l’autre affaire.

Dans cette affaire, Carlson a été accusé d’avoir agi criminellement lorsqu’il a ouvert la chemise en flanelle d’une étudiante et a commenté le survêtement gris qu’elle portait en dessous.

L’interaction de 30 secondes, filmée, s’est produite dans un couloir du lycée vers 7 h 30 le 14 janvier 2022.

Gerhardt a également statué sur cette affaire et a noté dans sa décision qu’aucun des enseignants ou des étudiants qui passaient ne semblait dérangé ou alarmé.

Gerhardt a également déclaré qu’il avait pris en compte les témoignages et les déclarations de la jeune fille au cours de l’enquête, dans lesquelles elle avait donné divers détails.

Carlson a opté pour un procès au banc dans les deux cas, ce qui signifie que c’est Gerhardt plutôt qu’un jury qui a décidé du verdict.

Carlson avait auparavant démissionné de son poste dans le district scolaire 157 de Richmond-Burton.