Un ancien professeur de musique du comté de Washoe condamné à 50 ans de prison pour abus sexuel sur une victime de 12 ans

RENO, Nevada (KOLO) – Un ancien professeur de musique du comté de Washoe a été condamné à 50 ans de prison après avoir été reconnu coupable de trois chefs d’abus sexuels.

José Flores-Montelongo n’a pas contesté les accusations liées aux abus sexuels sur deux étudiantes.

Flores-Montelongo a été arrêtée en avril 2022 après qu’une femme se soit rendue au département de police de Reno pour signaler que lorsqu’elle avait 12 ans, elle et Flores-Montelongo avaient eu une relation sexuelle. La victime a déclaré à la police que Flores-Montelongo avait commencé à la manipuler avant le début des abus sexuels.

Le tribunal a conclu que les abus sexuels avaient eu lieu dans la salle de musique du collège et avaient continué jusqu’à ce que la victime soit au lycée et ait atteint l’âge de 16 ans.

En mai 2022, une deuxième victime a contacté le RPD après avoir vu des rapports sur l’arrestation de Flores-Montelongo. Elle a déclaré à la police que lorsqu’elle avait 13 ans, Flores-Montelongo s’était livré à des attouchements inappropriés avec elle alors qu’elle était à l’école dans la salle de musique.

« C’est le genre de cas que nous ne voulons jamais voir ou entendre en tant que communauté : un professeur de collège qui abuse sexuellement et en secret de ses élèves pendant qu’elles sont à l’école. Flores-Montelongo a trahi sa profession, notre communauté, sa famille, ses élèves et, plus important encore, ses jeunes victimes – des adolescents vulnérables qui auraient dû être les plus protégés. Je salue la peine prononcée par le juge Riggs et j’espère que Flores purgera l’intégralité de sa peine de 50 ans », a déclaré le procureur Chris Hicks.

Le procureur a fait valoir que Flores-Montelongo devrait purger une peine de 20 ans consécutives, car, selon lui, « cet accusé incarne un loup déguisé en mouton ».

Flores-Montelongo a été reconnu coupable de :

Chef d’accusation I – Tentative d’agression sexuelle contre un enfant de moins de 14 ans : 20 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 8 ans de détention.

Chef d’accusation II – Tentative d’agression sexuelle contre un enfant de moins de 16 ans : 20 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 8 ans de détention, consécutivement au chef d’accusation I.

Chef d’accusation III – Tentative d’obscénité par une personne de plus de 18 ans sur un enfant de moins de 14 ans : 10 ans de prison avec admissibilité à la libération conditionnelle après 4 ans de détention, consécutivement au chef d’accusation II.

Il sera admissible à une libération conditionnelle après avoir purgé 20 ans de prison.

