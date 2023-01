Un ancien professeur de l’UCLA accusé de menaces jugé inapte mentalement

LOS ANGELES (AP) – Un ancien chargé de cours à l’Université de Californie à Los Angeles accusé d’avoir menacé des étudiants et du personnel a été déclaré mentalement inapte à subir son procès la semaine dernière par un juge fédéral à Denver.

Le juge du tribunal de district américain Raymond P. Moore a écrit dans un dossier déposé le 27 janvier que les avocats de Matthew Harris avaient déposé une requête en octobre dernier “pour déterminer la capacité de l’accusé à subir son procès”, a rapporté le Los Angeles Times.

Un examen effectué par un psychiatre médico-légal a révélé que Harris “souffrait actuellement d’une maladie mentale ou d’un défaut le rendant incompétent pour poursuivre” sa défense, a écrit le juge.

Harris avait plaidé non coupable en février dernier pour des allégations selon lesquelles il aurait envoyé des courriels et publié des vidéos menaçant de violence contre UCLA. Il est accusé d’avoir envoyé des e-mails avec un document de 800 pages et des liens vers des vidéos à des personnes de l’université.

L’UCLA a annulé l’enseignement en classe le 1er février 2022 par mesure de précaution et Harris a été arrêté à Boulder, Colorado, où il vivait.

La mère de Harris a déclaré aux autorités qu’il avait reçu un diagnostic de schizophrénie et qu’elle l’avait fait interner involontairement dans un établissement psychiatrique après qu’il l’aurait menacée, selon des documents judiciaires.

Harris avait enseigné au département de philosophie de l’UCLA jusqu’à ce qu’il soit mis en «congé d’enquête» en mars 2021 après avoir prétendument envoyé du contenu pornographique et violent à ses étudiants.

Harris a précédemment étudié dans les universités Duke et Cornell. Une traînée de drapeaux rouges sur son comportement envers les femmes l’a suivi tout au long de son parcours universitaire à UCLA. Dans des revues de classe en ligne, des entretiens et des e-mails obtenus l’année dernière par l’Associated Press, des étudiants actuels et anciens des trois universités ont allégué la négligence des écoles pour avoir laissé Harris glisser, malgré sa conduite inquiétante.

Harris sera hospitalisé et traité pour une maladie mentale afin de permettre aux experts de déterminer si son état mental pourrait s’améliorer suffisamment pour qu’il soit jugé à l’avenir, a rapporté le Times.

Le juge a ordonné un rapport écrit sur l’état mental de Harris avant le 27 mai.

The Associated Press