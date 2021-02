GAINESVILLE, Floride – Un ancien professeur agrégé et chercheur de l’Université de Floride a été inculpé pour avoir obtenu frauduleusement une subvention fédérale en dissimulant des liens avec le gouvernement chinois.

Lin Yang, 43 ans, résident de Chine, est accusé de six chefs de fraude par fil et de quatre chefs de fausses déclarations à une agence américaine, a rapporté mercredi le bureau du procureur américain dans un communiqué de presse.

« L’argent des contribuables qui a financé la recherche de Yang était destiné à bénéficier à la santé et au bien-être des citoyens américains », a déclaré le procureur américain Lawrence Keefe pour le district nord de la Floride dans le communiqué de presse. « Mais notre acte d’accusation allègue que Yang s’est livré à des actes de tromperie délibérée afin qu’il puisse également promouvoir les objectifs de recherche du gouvernement communiste chinois et faire avancer ses propres intérêts commerciaux. »

D’autres membres du corps professoral de l’Université de Floride ont fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir éventuellement enfreint les exigences de divulgation, et cet acte d’accusation est le dernier dans l’effort du gouvernement américain pour poursuivre le vol de secrets commerciaux.

«Les États-Unis peuvent grandement bénéficier de l’accueil de chercheurs étrangers dans nos établissements universitaires, mais ce cas illustre comment cet environnement collaboratif peut également être exploité», a déclaré Rachel Rojas, agent spécial de la division de Jacksonville du FBI.

Yang aurait créé une entreprise en Chine qui allait profiter de ses recherches à l’Université de Floride financées par une subvention fédérale de 1,75 million de dollars des National Institutes of Health.

La subvention est allée au travail de Yang pour développer un outil d’imagerie et de traitement de l’information pour les muscles appelé MuscleMiner, selon le communiqué.

Yang a été tenu de divulguer son soutien à la recherche à l’étranger et les conflits d’intérêts financiers, y compris la propriété d’une société étrangère.

L’acte d’accusation allègue que Yang a dissimulé les informations afin qu’il puisse conserver son emploi à l’Université de Floride et continuer à recevoir des subventions du NIH.

«À plusieurs reprises, Yang a soumis des divulgations aux NIH contenant de fausses déclarations et des omissions importantes concernant ses affiliations et ses efforts de recherche avec un gouvernement et une entreprise étrangers», indique le communiqué.

Il est également allégué que Yang a faussement déclaré au Collège d’ingénierie de l’école qu’il n’avait aucune affiliation avec une entreprise, une entité ou une université en Chine.

L’acte d’accusation par un grand jury fédéral à Gainesville a été renvoyé le 15 décembre et descellé mercredi.

Chaque chef de fraude électronique entraîne une peine maximale de 20 ans de prison et une amende de 250 000 $. Les sanctions maximales pour une fausse déclaration sont de cinq ans de prison et une amende de 250 000 $.