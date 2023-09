Un ancien procureur fédéral aurait poignardé un homme sur un pont de Floride lors d’un incident de rage au volant

Le suspect dans un étrange incident de rage au volant sur un pont de Floride, qui a encombré la circulation sur la travée reliant Tampa et Saint-Pétersbourg, était identifié jeudi comme un ancien procureur fédéral.

Patrick Douglas Scruggs, qui a fêté jeudi son 39e anniversaire, a été arrêté et accusé de cambriolage à main armée, de voies de fait graves et de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle. Le présumé effondrement arrivé sur le pont Howard Frankland sur mardi matina déclaré un représentant de la Florida Highway Patrol.

Scruggs a été procureur adjoint des États-Unis à la division pénale de Tampa du 9 septembre 2012 au 21 avril de cette année, a déclaré un porte-parole du bureau du procureur des États-Unis.

Scruggs ne travaille plus pour le ministère de la Justice et le représentant de l’USAO a refusé de révéler des détails supplémentaires sur l’ancien procureur fédéral.

L’incident a commencé lorsqu’un homme de Tampa, un homme de 35 ans appelé « Driver 1 », a été retrouvé affalé dans sa voiture dans une voie en direction sud du pont Howard Frankland un peu avant 9 h 30 HE mardi, selon le Patrouille routière de Floride.

Une deuxième voiture, conduit par Ahmed Gahaf, 40 ans, résident de Tampa, s’est arrêté devant le conducteur 1 pour voir s’il allait bien. C’est à ce moment-là que le conducteur 1 « s’est réveillé et a avancé, entrant en collision avec le véhicule du conducteur 2 », a indiqué le FHP.

« Le conducteur 1 a fait marche arrière et a tenté de contourner le véhicule du conducteur 2 (Gahaf) » puis « est entré en collision avec le véhicule du conducteur 3 qui dépassait l’incident », selon la FHP.

Le conducteur n°3 était Scruggs, qui s’est ensuite « arrêté, est sorti de son véhicule, s’est approché du conducteur n°1, a brisé une vitre latérale et a commencé à poignarder le conducteur n°1 à plusieurs reprises avec un couteau de poche », a indiqué le FHP.

Quand Gahaf et sa femme ont tenté d’intervenir, Scruggs aurait « détourné son attention » vers eux et tenté de poignarder le couple, ont indiqué des responsables.

Les deux hommes « ont pris la fuite avant d’être blessés » et un policier de Saint-Pétersbourg est tombé sur le brouhaha et a arrêté Scruggs, a ajouté le FHP.

« Je suis surpris de savoir pourquoi il a fait cela », a déclaré Gahaf. « Il a dit : ‘Vous êtes avec lui ? Vous deux, vous voulez me tuer ?’ C’est à ce moment-là qu’il s’est attaqué à moi avec le couteau. »





L’accident a impliqué trois berlines. Sécurité routière et véhicules à moteur en Floride

L’incident a fermé certaines parties du pont pendant près de trois heures, ont indiqué les autorités.

Gahaf a déclaré qu’il s’était arrêté pour deux raisons : pour voir s’il pouvait aider le conducteur 1 et avertir les voitures venant en sens inverse de contourner le véhicule couché.

« Je voulais aider ce gars et aider les autres aussi. Cela aurait pu être un gros accident », a déclaré Gahaf à NBC News jeudi. « C’est quatre voies et et comme tout le monde roule à 80 mph, il aurait pu y avoir un gros accident. »

Malgré le double danger auquel Gahaf était confronté, lors du premier arrêt et de la prétendue tentative de le poignarder, le propriétaire du restaurant a déclaré qu’il n’hésiterait pas à s’arrêter à nouveau au milieu de la route.

« Je vais faire ça à chaque fois, sans aucun doute », a-t-il déclaré. « Nous devons aider les gens lorsque nous voyons quelque chose, surtout au milieu de l’autoroute. Quelqu’un coincé au milieu de la route a besoin de notre aide, c’est évident. »

Scruggs a été placé en garde à vue et libéré sous caution de 65 000 $, selon les archives de la prison du comté de Pinellas.

« Il n’a aucun antécédent criminel, il s’agit d’un incident totalement isolé », a déclaré l’avocat du suspect, John Nohlgren.

« Il a des tonnes d’applications de la loi et de procureurs qui lui tendent la main et disent : ‘Ce n’est pas le Patrick Scruggs que nous connaissons, quelque chose a dû se passer’, telle a été la réaction jusqu’à présent. Le portrait selon lequel il est un type qui saute (de une voiture) et commence à poignarder une personne, ce n’est pas non plus ce qui s’est passé, mais ce n’est pas non plus (qui) mon client (est), ni sa personnalité. »

Jeudi, il n’était toujours pas clair pourquoi le conducteur 1 n’avait pas répondu au départ, déclenchant l’étrange chaîne d’événements de mardi, a déclaré un représentant du FHP.

Les mains de l’homme semblaient trembler lorsqu’il a repris conscience, a déclaré Gahaf.