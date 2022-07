Un ancien procureur américain soutient que Trump devrait être accusé d’homicide involontaire

Facebook



Twitter



Pinterest



Reddit



Flipboard



Imprimer



E-mail



Copier le lien



Comme





Suite





Barbara McQuade, ancienne avocate américaine et actuelle professeure de droit à l’Université du Michigan, pense que Trump pourrait et devrait être accusé de plusieurs chefs d’homicide involontaire coupable.

L’homicide involontaire coupable est le meurtre illégal d’un être humain sans intention malveillante. Dans le code fédéral, il en existe deux types : volontaires et involontaires. L’homicide volontaire est un meurtre commis dans le feu de la passion. Le vieil exemple souvent utilisé est celui de l’homme qui rencontre sa femme avec un autre homme et, sous le choc, tue l’homme au lit. L’homicide involontaire survient lorsqu’une personne commet un acte si criminellement dangereux et imprudent qu’elle aurait dû savoir que quelqu’un pouvait mourir à cause de son imprudence. Souvent, l’homicide involontaire coupable au volant d’un véhicule est utilisé de manière interchangeable avec l’homicide involontaire, la conduite en état d’ébriété et la cause d’un accident mortel.

Il ne faut qu’un instant pour voir à quel point McQuade a raison. Elle dit que Trump est responsable de chaque décès le 6 janvier. De NBC News:

« Cinq personnes sont mortes lors de l’attaque du 6 janvier. L’officier Brian Sicknick a subi un accident vasculaire cérébral mortel un jour après que des émeutiers l’aient aspergé d’un irritant chimique. Ashli ​​Babbitt, vétéran de l’Air Force, a été abattue par la police alors qu’elle tentait de grimper par une fenêtre et d’entrer dans la chambre de la Chambre. Une femme géorgienne, Rosanne Boyland, a été écrasée par d’autres émeutiers alors qu’ils se frayaient un chemin contre la police devant une porte du Capitole. Kevin Greeson, un homme de l’Alabama, est décédé d’une crise cardiaque dans une mer de partisans de Trump sur le trottoir à l’ouest du bâtiment. Benjamin Philips de Pennsylvanie est mort d’un accident vasculaire cérébral lors de l’assaut contre le Capitole.

Ashli ​​Babbit serait le cas le plus simple si l’on accusait Trump d’homicide involontaire, et peu importe qu’elle se soit battue au nom de Trump, et peu importe qu’elle ait été abattue par un officier qui a été blanchi de tout acte répréhensible.

McQuade dit :

“En vertu de la loi fédérale, un homicide involontaire survient lorsqu’une personne commet un acte sur une propriété fédérale sans prendre les précautions nécessaires pour que cela puisse entraîner la mort.”

« Ce n’est qu’à la 187e minute de l’émeute que Trump a publié une déclaration enregistrée sur vidéo demandant à la foule de rentrer chez elle. Je crois que ses trois heures d’inaction pourraient constituer une omission nécessaire pour prouver ce premier élément d’homicide involontaire.

Pour la responsabilité pénale, les procureurs doivent montrer pas seulement une simple négligence, mais une négligence grave, un écart extrême par rapport à la norme de diligence. Ici, Trump était certainement conscient ou aurait dû être conscient du risque de mort au Capitole. Et pourtant, il n’a rien fait. Les témoignages des membres du personnel qui l’ont exhorté à agir seront importants lors de la prochaine audience, en particulier pour établir un manquement à la diligence requise.

McQuade note également qu’accuser Trump d’homicide involontaire n’empêcherait pas de l’accuser de sédition ou d’entrave au congrès.

Cet avocat dira également qu’une personne pourrait inculper Trump même sans les 187 minutes d’inaction. Trump savait qu’une foule extrêmement en colère se tenait devant lui pendant son discours. Il savait que la foule était armée. Il a même dit : « ils ne sont pas là pour me faire du mal ». Trump les a alors exhortés à monter au Capitole et à “se battre comme un diable”, sinon ils n’auront plus de pays. De nombreux insurgés ont déclaré qu’ils pensaient que Trump leur ordonnait de se battre. Trump a lutté avec ses propres agents pour mener l’insurrection.

Même sans l’attente de 187 minutes, Trump a imprudemment lâché cette foule armée sur une présence policière en sous-effectif qui devait être annulée. Ashli ​​Babbit ne faisait rien de plus que ce que Trump avait demandé, se brisant pour se battre comme un diable et arrêter le vol. N’importe qui aurait pu prévoir que quelqu’un allait mourir ce jour-là, et Trump était la cause immédiate de ce décès.

Ce n’est que dans le contexte de la présidence et de l’attentat contre le Capitole que l’homicide involontaire semble « étranger » et quelque chose qui ne vient pas rapidement à l’esprit. Mettez le même comportement dans n’importe quel autre contexte, et c’est évident.