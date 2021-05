Un ancien proche All-Star reconnu coupable d’agression sexuelle

Jeudi, un grand jury de Pennsylvanie a déclaré l’ancien des Pirates de Pittsburgh, Felipe Vazquez, plus proche, coupable d’avoir agressé sexuellement une fille de 13 ans.

Le double All-Star a été placé sur la liste restreinte de la MLB après le dépôt des accusations en 2019, et il n’a pas été éligible pour jouer depuis la fin de cette saison.

Le grand jury du comté de Westmoreland a rendu jeudi un verdict de culpabilité sur 15 des chefs d’accusation auxquels Vazquez était confronté, y compris une agression sexuelle statutaire, un contact ou une communication illégale avec un mineur, une agression à la pudeur et la corruption d’un mineur. Les enquêteurs ont déclaré que les incidents se sont produits en 2017, alors que la jeune fille avait 13 et 14 ans.

Au cours de trois heures de témoignage jeudi, Vazquez, 29 ans, a affirmé qu’il ignorait que la jeune fille était mineure pendant leur relation, qui a commencé en 2017 lorsqu’elle a contacté Instagram pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Vazquez a été déclaré non coupable de 10 autres chefs d’accusation de contacts ou de communications illicites avec un mineur. Cependant, le Pittsburgh Tribune-Review rapporte qu’il fait face à des accusations supplémentaires de pornographie juvénile et de contact illégal avec un mineur en Floride après avoir continué à avoir une relation avec la jeune fille lorsqu’elle y a déménagé en 2018.

Le gaucher a lancé pendant cinq saisons dans les ligues majeures avec les Pirates et les Nationals de Washington. Il a d’abord accédé au rôle du plus proche en 2017 lorsqu’il a enregistré 21 arrêts avec une MPM de 1,67 pour Pittsburgh. Il a fait partie de l’équipe des étoiles de la Ligue nationale en 2018 et 2019, compilant un total de 65 arrêts au cours de ces deux saisons.