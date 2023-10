Un ancien prisonnier de Long Creek poursuit l’État pour isolement excessif et agression sexuelle alors qu’il était adolescent

17 octobre — Un homme qui a été détenu dans une prison pour jeunes du Maine il y a 20 ans poursuit l’État en justice, alléguant qu’il a été soumis à des périodes excessives d’isolement et d’abus sexuels alors qu’il était censé bénéficier d’une réhabilitation.

Todd Hood, qui a été détenu par intermittence au centre de développement de la jeunesse de Long Creek, dans le sud de Portland, à partir de l’âge de 11 ans jusqu’à ce qu’il soit « enfermé » dans un établissement pour adultes à 18 ans, environ entre 1998 et 2005, a déposé une plainte lundi dans le district américain. Tribunal de Portland. Il allègue qu’il a souvent été placé en isolement 23 heures sur 23, qu’il a été physiquement maîtrisé et fouillé à nu, en violation des lois de l’État et de son droit constitutionnel à ne pas subir de châtiments cruels et inhabituels, et que l’État lui a refusé l’accès à un traitement. et des opportunités éducatives.

La plainte demande différents types de dommages-intérêts, mais ne précise pas leur montant. Il n’indique pas non plus pourquoi il a été détenu à Long Creek. Les dossiers des mineurs sont généralement scellés en vertu de la loi du Maine. L’établissement est désormais le seul établissement correctionnel de l’État pour mineurs.

Ses avocats Andrew Cotter, James Clifford et Peter Clifford n’ont pas répondu mardi aux appels et aux courriels visant à discuter de la plainte. Hood n’a pas pu être contacté directement pour discuter des allégations.

La plainte désigne le Département correctionnel du Maine comme défendeur, ainsi que plusieurs anciens employés et dirigeants de Long Creek à titre individuel. Cela comprend l’ancien commissaire du DOC Martin Magnussen, les anciens surintendants Lars Olsen et Rodney Bouffard, l’ancienne commissaire associée des services pour mineurs Mary Ann Saar, la psychologue Barbara Heath et huit conseillers qui ont travaillé à Long Creek pendant que Hood y était.

Un porte-parole du DOC et le commissaire Randall Liberty, qui n’est pas nommé dans la plainte, n’ont pas répondu à un courrier électronique demandant de discuter de l’affaire. On ne sait pas si le ministère sera représenté par le bureau du procureur général du Maine, qui n’a pas non plus répondu à une demande de discussion sur le procès.

Hood n’est pas le premier à poursuivre l’État pour mauvais traitements présumés à Long Creek. En septembre 2022, un homme de Litchfield qui a été incarcéré comme mineur de 2012 à 2016 a poursuivi l’État en justice, alléguant qu’il avait été abusé sexuellement et illégalement isolé des autres. En 2019, l’État a versé 500 000 $ à un homme pour qu’il abandonne son procès alléguant qu’il avait été soumis à de longues périodes injustifiées d’isolement et de contention, bien que l’État n’ait reconnu aucune faute dans cette affaire.

Les législateurs du Maine ont envisagé de fermer Long Creek, car l’établissement accueille moins de détenus chaque année et les défenseurs exhortent l’État à donner la priorité à la réhabilitation plutôt qu’à l’incarcération. La gouverneure Janet Mills a opposé son veto à une tentative de fermeture de l’installation en 2021, affirmant que le projet de loi était une « solution simpliste à un problème complexe ».

La plainte de Hood indique que la prison et son personnel étaient censés « réhabiliter » des jeunes comme Hood, en leur offrant une éducation et un traitement.

Mais au lieu de cela, Hood allègue qu’il a été détenu pendant des périodes d’isolement excessives – complètement séparé des autres dans une cellule de 8 pieds sur 10 pieds pendant 23 heures par jour – s’étendant bien au-delà de la limite de 72 heures fixée par la loi de l’État. La cellule était peu ventilée et il y avait « une chaleur excessive en été », indique la plainte, « et une chaleur insuffisante en hiver ».

Le personnel refusait souvent les possibilités d’exercice, les repas et les vêtements en guise de punition, selon la plainte. Il allègue également que le personnel a utilisé de manière inappropriée des attaches plastiques et mécaniques contre Hood, le maintenant dans des positions inconfortables.

Tout cela constituait une violation du droit du huitième amendement de Hood contre les châtiments cruels et inhabituels, ont écrit ses avocats, et rien de tout cela n’a servi les prétendus objectifs de traitement et de réadaptation de Long Creek.

« Une détention prolongée en isolement a eu des effets néfastes graves, tout à fait prévisibles, sur la santé mentale du plaignant », indique la plainte. « Comme ses problèmes n’ont pas été résolus pendant la période d’isolement, son comportement s’est détérioré et son développement émotionnel a été inhibé. »

La plainte allègue que tout cela a conduit à « de graves problèmes émotionnels, notamment : de l’anxiété, de la dépression et de la panique, qui l’ont amené à persister dans des explosions émotionnelles, qui ont ensuite été utilisées par le personnel pour justifier son isolement continu ».

Hood allègue également qu’il a été agressé sexuellement pendant sa détention.

Lorsqu’il avait 13 ans, Hood a déclaré avoir été agressé sexuellement par deux détenus, dont un adulte, à la prison du comté de Cumberland.

Selon la plainte, Hood a signalé l’incident à un enseignant pour mineurs, mais il n’a reçu ni soins médicaux ni conseils en matière de santé mentale et l’agression n’a fait l’objet d’aucune enquête. On ne sait pas pourquoi Hood était détenu dans la prison pour adultes à ce moment-là.

Lorsque Hood a été de nouveau agressé deux ans plus tard par un résident adulte détenu à Long Creek pour agression sexuelle, il a dû passer une semaine à l’infirmerie en raison de ses blessures. Hood a de nouveau signalé l’agression et un kit de viol a été effectué, mais rien n’est arrivé à son agresseur, selon la plainte.

Le procès indique que Hood a ensuite été contraint de voir son agresseur presque quotidiennement.

La plainte allègue également que les agents de Long Creek ont ​​souvent fouillé Hood à nu même lorsqu’il « n’avait clairement aucune possibilité ni aucun moyen d’obtenir ou de dissimuler des produits de contrebande parce qu’il était physiquement attaché, nu et quelques instants plus tôt, physiquement « fouillé à la recherche de produits de contrebande ». .' »