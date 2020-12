Le prince saoudien détenu qui a été évincé de son héritier du trône il y a trois ans craint maintenant pour sa vie en raison des affirmations des médias sociaux selon lesquelles il complote pour faire tomber son successeur Mohammed ben Salmane, selon ses avocats.

Les avocats de Mohammed bin Nayef ont supplié YouTube de supprimer une de ces vidéos, affirmant que cela pourrait entraîner des représailles en Arabie saoudite, rapporte le Guardian.

Twitter cause également un mal de tête au prince, qui a fait l’objet d’un barrage de tweets avant les élections américaines, affirmant qu’il faisait partie d’un complot mené par les démocrates pour saper la famille royale saoudienne.

Bin Nayef – qui a été écarté en faveur de MBS en 2017 – nie avoir comploté contre le prince héritier, et ses avocats se disent « préoccupés » pour sa sécurité après neuf mois d’assignation à résidence.

Ancien prince héritier: Mohammed ben Nayef, photographié aux Nations Unies en 2016, a été évincé de son héritier du trône en 2017 et est maintenant assigné à résidence

Prince héritier actuel: Mohammed ben Salmane, également connu sous le nom de MBS, participe à un sommet virtuel du G20 organisé par l’Arabie saoudite le mois dernier

La vidéo YouTube prétend apparemment que Bin Nayef était en liberté et aurait peut-être fréquenté Joe Biden, qui devrait se distancier de l’Arabie saoudite après que le royaume ait entretenu des relations chaleureuses avec Donald Trump.

La vidéo promeut également la théorie selon laquelle Bin Nayef complote contre MBS, selon ses avocats, qui affirment que sa loyauté envers le régime n’a « jamais faibli ».

« La vraie position est que notre client est détenu contre sa volonté et sans inculpation depuis mars 2020 où il reste à ce jour », ont déclaré les avocats de Bin Nayef, ajoutant qu’il avait un accès limité à ses avocats et aux membres de sa famille.

«Une telle communication dont bénéficie notre client est sans aucun doute surveillée. Tant notre client que sa famille sont préoccupés par leur sécurité, et on ne sait pas si la vie de notre client et de la famille de notre client est en danger.

Il y a également des soupçons de « comportement de type bot » dans le flot de tweets qui suggéraient que Bin Nayef était impliqué dans un complot.

Les tweets, parus dans les dernières semaines de la campagne électorale américaine, ont promu une théorie du complot impliquant Bin Nayef, Hillary Clinton et un ancien directeur de la CIA.

À un moment donné, il est devenu un sujet d’actualité en Arabie saoudite et l’histoire a été rapportée par certains médias en langue arabe.

Les avocats de Bin Nayef insistent sur le fait qu’il soutient le prince héritier, qui l’a remplacé comme héritier du trône sur ordre du roi Abdallah en 2017.

MBS a entretenu des relations chaleureuses avec Donald Trump (photographié ensemble à Riyad en 2017), mais Joe Biden s’est engagé à « réévaluer » les relations des États-Unis avec l’Arabie saoudite

Avant son expulsion, ben Nayef était à la tête d’un ministère de l’Intérieur qui surveillait de près les dissidents et les critiques du royaume.

Il était également considéré comme un allié des responsables des services de renseignement américains qui lui attribuaient le mérite d’avoir mis Al-Qaïda sous contrôle en Arabie saoudite dans les années qui ont suivi le 11 septembre.

Mais il a été licencié en 2017 pour faire place à MBS, qui a présenté des plans ambitieux pour moderniser l’Arabie saoudite et mettre fin à sa dépendance au pétrole.

L’éviction de Bin Nayef a été soutenue par 31 des 34 membres du Conseil d’allégeance d’Arabie saoudite, qui décide des questions de succession dans le royaume.

En mars de cette année, il a été arrêté dans un camp privé dans le désert et assigné à résidence dans ce qui a été considéré comme une consolidation du pouvoir par MBS.

Bin Nayef et d’autres ont été accusés d’avoir « noué des contacts avec des puissances étrangères, y compris les Américains et d’autres, pour effectuer un coup d’État », a-t-on affirmé.

La critique de ben Nayef sur Twitter devenait déjà apparente en juin, certains comptes l’accusant de corruption.

Cela est venu au milieu de rumeurs selon lesquelles MBS cherchait à porter plainte contre ben Nayef en raison d’allégations de corruption pendant son séjour au ministère de l’Intérieur.

La famille royale pourrait faire l’objet d’un examen plus minutieux lorsque Biden prendra ses fonctions, après que l’ancien vice-président se soit engagé à « réévaluer » les relations des États-Unis avec Riyad.

Trump a été critiqué pour avoir exercé peu de pression sur l’Arabie saoudite suite au meurtre du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi en 2018.

Une enquête de l’ONU a exprimé de fortes soupçons que MBS était impliqué dans le complot visant à tuer Khashoggi, mais cela a toujours été nié par le gouvernement saoudien.