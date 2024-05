Un ancien présentateur de MSNBC saccage Biden après l’effondrement de la jetée de Gaza, d’une valeur de 320 millions de dollars : « Quel foutu spectacle de merde »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Mehdi Hasan, ancien présentateur de MSNBC, a critiqué mercredi l’administration Biden en apprenant que la jetée de 320 millions de dollars construite par les États-Unis pour transporter l’aide à Gaza s’était effondrée après seulement quelques jours.

« Soyons clairs : si cela s’était produit sous la surveillance de Trump, nous nous moquerions tous de lui et le dénoncerions », a écrit Hasan sur X. « C’est extrêmement embarrassant que cela se soit produit sous la surveillance de Biden et le fait que cela se soit produit ne devrait pas nous empêcher de dire : quelle putain de connerie. »

Fox News Digital a obtenu des images satellite de la jetée détruite à Gaza, qui a été construite plus tôt ce mois-ci comme moyen temporaire d’acheminer de l’aide aux Palestiniens innocents alors qu’Israël commençait son invasion de Rafah, le bastion du Hamas.

Les États-Unis sont obligés d’arrêter les livraisons d’aide à Gaza après que la « jetée flottante » de 320 millions de dollars de l’administrateur Biden ait commencé à couler

La structure de 320 millions de dollars a duré environ une semaine avant que le temps agité ne la détruise. L’administration Biden a déclaré qu’elle travaillait à la réparation de la jetée, mais n’a proposé aucun calendrier quant à la date à laquelle elle serait réparée.

Les images montrent que moins d’un tiers de la pile reste intact et qu’il n’y a aucun signe des vestiges des sections les plus profondes de la structure.

La Maison Blanche a déclaré à Fox News Digital que les efforts visant à apporter de l’aide aux Gazaouis « se poursuivent, notamment par le biais de passages terrestres, etc. »

Bien que la jetée ait été utilisée pour transférer environ 569 tonnes d’aide vers Gaza, aucune de ces aides n’avait été livrée aux Palestiniens la semaine dernière, a confirmé le Pentagone.

Hasan, qui a quitté MSNBC après que la chaîne a annulé son émission l’année dernière en raison de ses critiques féroces à l’égard d’Israël, répondait à l’évaluation du journaliste de « The Economist », Gregg Carlstrom, sur la débâcle de la jetée.

« La construction de la jetée a nécessité deux mois et 320 millions de dollars, a duré 12 jours et a livré moins de 60 camions de nourriture (dont la plupart ont été volés après avoir atteint Gaza) avant de se briser et de devoir être remorquée pour réparation. » Carlström a écrit.

LA JETÉE DE GAZA DE 320 M$ DE BIDEN : AU-DESSUS DU BUDGET ET SOUS MENACE CONSTANTE, UNE MÉSAVENTURE « PUREMENT POLITIQUE »

Avant les attaques terroristes du 7 octobre commises par le Hamas contre Israël, Hasan était un ardent partisan de Biden. En février 2023, Hasan l’a félicité comme « le président le plus impressionnant de ma vie. »

Cependant, Hasan a commencé à s’en prendre à Biden et à son administration pour leurs actions et leurs positions concernant la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Après les attentats du 7 octobre, l’animateur de MSNBC de l’époque a déclaré au responsable israélien Mark Regev – conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahu – que son gouvernement avait tué des enfants palestiniens innocents et diffusait de fausses informations sur ses actions.

