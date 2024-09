Un ancien pompier et un capitaine ont été déclarés non coupables de leur rôle dans une dispute autour d’un plat qui a dégénéré physiquement

Un ancien pompier d’Ottawa a été reconnu non coupable d’avoir agressé et étranglé un collègue non binaire lors d’une bagarre rituelle au sujet de la vaisselle du dîner dans une caserne de pompiers de Barrhaven il y a deux ans.

Leur capitaine a été reconnu non coupable d’avoir menacé de sanctionner la victime présumée dans le but de garder l’incident secret.

Le juge Mitchell Hoffman a rendu sa décision mercredi matin dans une salle d’audience d’Ottawa. Le procès criminel, qui s’est déroulé devant un juge seul, a entendu les témoignages de sept témoins pendant 12 jours en mai.

Les avocats de la Couronne et de l’accusé ont présenté leurs conclusions finales début juillet, et Hoffman devait initialement rendre sa décision en août.

L’ancien pompier d’Ottawa Eric Einagel, 39 ans, a été accusé d’étouffement et d’agression causant des lésions corporelles.

Le capitaine Greg Wright, 58 ans, a été accusé d’avoir menacé de discipliner le plaignant, Ash Weaver, pour l’empêcher de signaler l’incident survenu le 14 septembre 2022, à la station 47 sur Greenbank Road à Barrhaven.

« Ash Weaver n’a pas été agressé par Eric Einagel et n’a pas été menacé par Greg Wright », a déclaré Hoffman mercredi, ajoutant que la Couronne n’avait « même pas été proche » de prouver les allégations.

Les deux accusés faisaient face à des accusations supplémentaires qui avaient été abandonnées plus tôt lors du procès devant la Cour de justice de l’Ontario.

L’échauffourée entre Eric Einagel et Ash Weaver a eu lieu le 14 septembre 2022, à la station 47 sur Greenbank Road à Barrhaven. (Michel Aspirot/CBC)

Le tribunal a entendu des témoignages divergents

Des témoins ont donné au procès des versions très différentes de l’échauffourée entre Einagel et Weaver, sur laquelle la police d’Ottawa a enquêté comme étant un crime haineux, ainsi que de ce qui s’est passé avant et après l’incident.

Weaver, qui n’est pas binaire, a témoigné qu’Einagel les avait étranglés à deux mains lors de leur altercation à l’évier de la cuisine de la caserne des pompiers, les avait soulevés du sol et leur avait fracassé la tête contre le comptoir.

Weaver a également déclaré qu’au cours des six semaines où ils ont travaillé ensemble à la Station 47, Einagel a régulièrement remis en question leur identité de genre et leur a dit qu’ils n’appartenaient pas à ce groupe à cause de qui ils étaient.

Einagel a nié avoir intentionnellement enroulé ses mains autour du cou de Weaver et a donné une version totalement différente de la bagarre. Un autre témoin a déclaré avoir vu Einagel poser une main sur le cou de Weaver, mais pas plus d’une seconde.

L’ancien pompier Eric Einagel, à droite, marche avec les membres de son équipe juridique à l’extérieur du palais de justice le 8 mai. Il a été reconnu non coupable d’agression ayant causé des lésions corporelles et d’étouffement. (Patrick Louiseize/CBC)

Le tribunal a également entendu des témoignages selon lesquels Einagel est en fait un allié fidèle de la communauté 2SLGBTQ+ et des témoins ont nié l’avoir entendu parler de manière désobligeante de l’identité sexuelle de Weaver. Le tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les deux hommes étaient amicaux avant l’incident, bien que les témoins aient décrit Weaver comme étant généralement sur ses gardes et distant.

Les avocats d’Einagel ont fait valoir que la bagarre elle-même faisait partie d’une coutume unique parmi les pompiers débutants qui se livrent à des duels physiques pour le « droit » d’effectuer des tâches subalternes telles que faire la vaisselle ou nettoyer les sols.

Les services d’incendie d’Ottawa ont depuis ordonné aux pompiers de cesser cette pratique.

Lors du procès, l’avocat d’Einagel, Dominic Lamb, a qualifié l’altercation de « va-et-vient mutuel et consensuel » et a décrit ces bagarres comme « typiques des casernes de pompiers : bousculades, coups de poing et tacles ». Il a également souligné que les deux hommes s’étaient déjà bousculés pour la vaisselle auparavant sans incident.

Lamb a rejeté le récit de Weaver sur ce qui s’est passé à la station 47 et l’attitude d’Einagel à leur égard comme étant « fantastiques ».

De même, l’avocat de Wright, Joshua Clarke, a rejeté La version de Weaver d’une conversation entre le capitaine et la recrue qui a eu lieu dans un placard utilitaire après l’altercation, insistant sur le fait que c’était Weaver, et non Wright, qui voulait garder l’incident secret.

La pompière Megan Hills a dessiné ce schéma montrant ce qu’elle se rappelle de la position de la main d’Einagel sur le cou de Weaver. Le dessin a été présenté comme pièce à conviction au tribunal lors du témoignage de Hill en mai. (Megan Hills)

Le juge rejette l’accusation d’étouffement

Mercredi, Hoffman a expliqué qu’après avoir pesé les preuves, il avait conclu que la main d’Einagel avait « involontairement » glissé de la clavicule de Weaver à leur cou alors qu’il tendait la main pour se défendre contre Weaver, qui avançait dans une charge « de style football » — tout comme Weaver l’avait fait lors d’une bagarre précédente six semaines plus tôt.

Il a rejeté toute idée selon laquelle Weaver aurait reculé contre Einagel pendant la bagarre de vaisselle, notant qu’Einagel aurait dû contorsionner son poignet à un « angle extrême » pour enrouler ses doigts autour de la gorge de Weaver, comme l’indiquait un croquis dessiné par un autre témoin et présenté comme preuve.

Weaver n’a pas non plus souffert de blessures physiques compatibles avec un étouffement, a noté Hoffman.

« L’absence de blessures physiques, même de rougeurs, sur le cou d’Ash Weaver suggère fortement qu’aucune force de compression n’a été utilisée comme le suggère Ash Weaver », a-t-il conclu.

« Je considère que la bagarre de vaisselle qui a eu lieu entre Eric Einagel et Ash Weaver le 14 septembre 2022 est restée dans les limites d’une compétition physique consensuelle que les casernes de pompiers de tout le pays tolèrent ou encouragent dans une plus ou moins grande mesure », a déclaré Hoffman. « Eric Einagel ou Ash Weaver, ou les deux, avaient la possibilité de se retirer de cette activité. »

Ash Weaver, à droite, marche avec le sergent Ali Toghrol de l’unité des crimes haineux et préjugés du Service de police d’Ottawa près du palais de justice d’Ottawa en mai. (Patrick Louiseize/CBC)

Einagel « était un allié », selon le juge

Il n’y avait pas non plus suffisamment de preuves pour suggérer qu’Einagel avait dit des choses haineuses sur l’identité sexuelle de Weaver, que ce soit pendant la bagarre de vaisselle ou à tout autre moment.

« Eric Einagel était un allié de la communauté 2SLGBTQIA+ et traitait Ash Weaver avec respect comme un collègue », a déclaré Hoffman.

La bagarre autour de la vaisselle du 14 septembre 2022 « n’a jamais été motivée par la haine ou les préjugés d’Eric Einagel, car Ash Weaver n’était pas binaire. Cela ne fait pas partie de qui était Eric Einagel ni de la façon dont il s’est comporté à un moment donné », a déclaré Hoffman, notant qu’Einagel faisait partie d’un groupe de « collègues très solidaires » qui ont fait de leur mieux pour accueillir Weaver.

De même, Hoffman a rejeté les accusations contre Wright, dont il a décrit le témoignage comme « simple, fiable et crédible ».

Hoffman a convenu que c’était Weaver, et non le capitaine, qui voulait « le garder à la station », et a noté que Wright avait prévu de régler l’incident avec l’équipage lors de leur prochain quart de travail ensemble le samedi suivant.

Cela n’est jamais arrivé : Wright a été réaffecté et Einagel a été renvoyé chez lui et finalement renvoyé.

Ce selfie pris le 23 août 2022 montre Einagel sur le siège passager et Weaver au volant d’un camion de pompiers. L’agression présumée à la caserne 47 a eu lieu environ trois semaines plus tard. (Soumis)

Les allégations « ont détruit une carrière »

Dans une déclaration suite à la décision de mercredi, l’avocat d’Einagel, Dominic Lamb, a déclaré que son client était « soulagé de voir enfin justice rendue », mais a noté que les allégations lui avaient coûté son emploi et menacé sa réputation.

« Ces fausses allégations ont détruit une carrière qu’il a passé des décennies à construire et ont diffamé sa bonne réputation. Eric a toujours été un véritable allié et la nature particulière de ces fausses allégations l’a également profondément blessé sur le plan personnel. »

Mercredi, à l’extérieur du palais de justice, l’avocat de Wright, Joshua Clarke, a qualifié la décision d’« exonération totale » pour son client, qui approche de la retraite.

« Cela lui permet de terminer sa carrière avec la distinction avec laquelle il s’est comporté tout au long de ce procès et de toute sa carrière », a déclaré Clarke, debout aux côtés de Wright et de son épouse. « Je sais qu’il est incroyablement soulagé, et fondamentalement, nous n’aurions jamais dû avoir de procès. »

Dans une autre déclaration, l’Association des pompiers professionnels d’Ottawa a déclaré qu’elle « croit fermement que tout le monde mérite de travailler dans un environnement exempt de discrimination, de harcèlement et de violence. Le verdict d’aujourd’hui confirme cet engagement. »

Seul Wright était présent dans la salle d’audience pour entendre la décision de mercredi. Einagel, qui travaille maintenant en Alberta, s’est joint virtuellement au tribunal. Weaver n’a pas fait une apparition.

Hoffman doit encore présenter ses motifs écrits complets, probablement vers la fin octobre.