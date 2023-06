Un ancien pompier d’Oswego accusé de vol et d’inconduite – Shaw Local

Un ancien pompier d’Oswego est accusé de vol et d’inconduite à la suite d’une enquête de sept mois.

Mardi, Robert G. Carpenter, 54 ans, du bloc zéro à 100 d’Oakwood Drive, Oswego, s’est rendu à la police d’Oswego, où il a été réservé et traité. Il est accusé de deux chefs de vol et de deux chefs d’inconduite officielle.

Les accusations allèguent qu’entre mars 2022 et novembre 2022, Carpenter a commis l’infraction d’inconduite officielle, en ce qu’il a, alors qu’il agissait à titre officiel, commis sciemment un vol de plus de 500 $, un acte dont il savait qu’il était interdit par la loi d’accomplir. Il est allégué qu’il a soumis, au district de protection contre les incendies d’Oswego, des montants de paie de 2 508,24 $ pour les dates où il a déclaré qu’il s’était rendu à des réunions, alors qu’aucune de ces réunions n’existait, et qu’il avait soumis des montants de paie de 760 $ pour les dates où il a déclaré avoir fait des heures supplémentaires, lorsque aucune heure supplémentaire n’a été effectuée.

Carpenter n’a pas pu être joint pour commenter.

Les documents remis au Oswego Ledger montrent que Carpenter a reçu l’ordre en mars de cette année de se présenter pour un interrogatoire formel par le district en vertu de la loi sur la discipline des pompiers. Il allègue que Carpenter a déposé des documents indiquant qu’il travaillait au service d’incendie d’Oswego en tant que mécanicien et qu’il avait reçu un salaire le 24 mars 2022, le 23 juin 2002 et le 22 octobre 2022 « alors qu’en fait, vous n’avez pas travaillé », selon le documents.

Les documents allèguent également que Carpenter a commandé des pièces pour des véhicules que les pompiers ne possédaient pas, y compris des pièces pour une Jeep et une Chevy Malibu.

L’interrogatoire devait avoir lieu le 16 mars. Carpenter a présenté sa démission du département le 15 mars, selon des documents.

Carpenter entre le 1er mars 2022 et le 31 octobre 2022, aurait affirmé à trois reprises avoir assisté à des réunions syndicales alors qu’aucune réunion n’existait, selon les archives judiciaires. À un moment donné, il a été président de la section locale 4774 du syndicat des pompiers d’Oswego.

Carpenter également entre le 1er juin 2022 et le 30 novembre 2022, aurait demandé des heures supplémentaires à deux reprises « alors qu’aucune heure supplémentaire n’a été effectuée », selon des documents judiciaires.

Sans nommer Carpenter, le district de protection contre les incendies d’Oswego a publié lundi une déclaration indiquant qu’il avait coopéré avec le département de police d’Oswego pendant qu’il menait son enquête.

« Par respect pour la procédure pénale et jusqu’à ce qu’elle soit conclue, le district n’émettra aucun autre commentaire à ce sujet », indique le communiqué.