PHOENIX (AP) – Un ancien politicien de l’Arizona qui a admis avoir dirigé un programme d’adoption illégal dans trois États impliquant des femmes des îles Marshall a été condamné dans l’Arkansas à six ans de prison fédérale. C’était la première des trois punitions auxquelles il sera confronté pour avoir organisé des adoptions interdites par un pacte international.

Paul Petersen, un républicain qui a été évaluateur de Metro Phoenix pendant six ans et a également travaillé comme avocat en adoption, a illégalement payé des femmes de la nation insulaire du Pacifique pour qu’elles viennent aux États-Unis pour abandonner leurs bébés dans au moins 70 cas d’adoption en Arizona, dans l’Utah. et l’Arkansas, ont déclaré les procureurs.

Il est interdit aux citoyens des Îles Marshall de se rendre aux États-Unis à des fins d’adoption depuis 2003 et les procureurs ont déclaré que le programme de Petersen avait duré trois ans.

Le juge Timothy Brooks, qui a prononcé la peine depuis Fayetteville, Arkansas, a déclaré que Petersen avait abusé de sa position d’avocat en trompant ou en ordonnant à d’autres de mentir aux tribunaux dans des adoptions qui n’auraient pas été approuvées si la vérité leur avait été dite.

Le juge a déclaré que Petersen avait transformé ce qui devrait être de joyeuses occasions d’adoption en « une entreprise de vente de bébés. »

Brooks a rejeté les affirmations de Petersen selon lesquelles il pensait initialement qu’il agissait dans les limites de la loi, mais s’est rendu compte plus tard que ce qu’il faisait était illégal.

«Vous saviez que mentir et faire ces fausses déclarations aux fonctionnaires de l’immigration et aux tribunaux d’État était une erreur», a déclaré Brooks, qui a donné à Petersen deux ans de prison de plus que les directives de détermination de la peine recommandées.

Apparaissant par vidéoconférence, Petersen a déclaré au juge que ses actions dans l’affaire Arkansas n’étaient pas révélatrices de qui il était en tant que personne et a présenté des excuses à toute mère biologique qui se sentait non respectée par son traitement.

Petersen a déclaré qu’il était horrifié d’apprendre que des subordonnés qu’il n’avait pas nommés lors de l’audience avaient maltraité des mères biologiques, bien qu’il ait affirmé qu’il ne le savait pas à l’époque et ne l’a pas toléré.

L’histoire continue

«Je prends la responsabilité de mon manque de surveillance», a déclaré Petersen.

Petersen, qui avait auparavant plaidé coupable d’avoir conspiré en vue de commettre un trafic d’êtres humains dans l’Arkansas, risque une condamnation le mois prochain pour des condamnations dans l’Utah et l’Arizona.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que l’ancien évaluateur – chargé de déterminer la valeur des propriétés dans le comté qui englobe Phoenix – avait fraudé les tribunaux d’État, violé un pacte d’adoption international et profité des mères et des familles adoptives à son propre profit. L’argent que Petersen a gagné grâce au programme d’adoption l’a aidé à payer pour son style de vie somptueux, y compris des voyages coûteux, des voitures de luxe et plusieurs résidences, ont déclaré les procureurs.

Les procureurs ont déclaré que les passeports de certaines mères biologiques avaient été enlevés pour les empêcher de quitter les États-Unis et qu’elles étaient menacées d’arrestation si elles tentaient de se retirer des adoptions. Les avocats de Petersen ont vigoureusement contesté que leur client ait joué un rôle dans la conservation de certains passeports des mères, et encore moins l’ont toléré.

Il devrait être condamné le 22 janvier à Phoenix pour avoir soumis de fausses demandes au système Medicaid de l’Arizona afin que les mères puissent bénéficier d’une couverture médicale financée par l’État – même s’il savait qu’elles ne vivaient pas dans l’État – et pour avoir fourni des documents à un tribunal pour mineurs du comté qui contenait de fausses informations. Petersen a déclaré qu’il avait depuis remboursé 670 000 $ en frais de soins de santé à l’État de plus de 800 000 $ que les procureurs ont cité dans son acte d’accusation.

Sa condamnation dans l’Utah pour trafic d’êtres humains et autres condamnations est fixée au 20 janvier.

Plus tôt dans sa vie, Petersen, qui est membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avait accompli une mission de prosélytisme dans les Îles Marshall, une collection d’atolls et d’îles dans le Pacifique oriental, où il est devenu couramment le Langue maréchalaise.

Il a démissionné de son poste d’évaluateur du comté de Maricopa en janvier, sous la pression d’autres responsables du comté pour qu’ils démissionnent.

Petersen a déclaré qu’il avait procédé à des centaines d’adoptions légales après avoir découvert un créneau localisant des foyers pour les enfants vulnérables des îles Marshall et aidant les mères nécessiteuses qui souhaitaient une vie de famille plus stable pour leurs enfants.

Petersen, dans une lettre adressée au juge de l’Arkansas il y a plusieurs années, a déclaré qu’il avait maintenant honte, en tant que conservateur fiscal, d’avoir imposé les frais de grossesse et d’accouchement aux contribuables de l’Arizona.

Certaines familles dont les adoptions ont été traitées par Petersen ont écrit des lettres au juge pour soutenir l’ancien évaluateur.