Un ancien policier kenyan condamné à mort pour le meurtre de 3

Un ancien policier kenyan a été condamné à mort vendredi pour le meurtre d’un avocat spécialisé dans les droits humains, de son client et d’un chauffeur de taxi.

Frederick Leliman et trois autres personnes ont été reconnus coupables d’avoir commis les meurtres en 2016, dans l’une d’une série d’affaires présumées de brutalités policières et d’exécutions extrajudiciaires au Kenya.

L’avocat Willie Kimani représentait un opérateur de moto-taxi qui poursuivait Leliman pour lui avoir tiré dessus à un barrage routier. Leliman a ensuite commencé à menacer et à intimider l’homme.

Les corps de Kimani, de son client Josephat Mwendwa et du chauffeur de taxi Joseph Muiruri ont été découverts dans la rivière Ol-Donyo Sabuk, dans l’est du pays, quelques jours après leur disparition.

Les preuves produites au tribunal ont montré que les trois hommes avaient été enlevés après une audience du tribunal le 22 juin 2016, avaient été brièvement enfermés puis emmenés et assassinés en plein champ. Leurs corps ont été découverts le 1er juillet.

Leliman a été condamné à mort, tandis que les anciens officiers Stephen Cheburet et Sylvia Wanjiku ont été condamnés à des peines de 30 et 24 ans, respectivement, et l’informateur de police Peter Ngugi a été emprisonné pendant 20 ans. Un quatrième ancien policier, Leonard Mwangi, a été acquitté.

Les personnes condamnées à mort par les tribunaux kenyans purgent une peine à perpétuité. La dernière exécution au Kenya remonte à 1987.

Les quatre ont 14 jours pour déposer un recours.

Ces meurtres ont déclenché une série de protestations de la part d’avocats et de défenseurs des droits humains, car la police kenyane a par le passé été accusée de brutalités et d’exécutions extrajudiciaires, mais très peu d’officiers ont été condamnés.