Un ancien policier du Texas accusé d’avoir tiré sur un adolescent en train de manger un hamburger

SAN ANTONIO (AP) – Un ancien officier de police de San Antonio a été inculpé mardi de deux chefs de voies de fait graves par un agent de la paix lors de la fusillade de la semaine dernière sur un adolescent qui mangeait un hamburger dans sa voiture dans le parking d’un McDonald’s.

James Brennand, 25 ans, a été inculpé dans la fusillade du 2 octobre contre Erik Cantu, 17 ans, selon un communiqué de la police.

La famille de Cantu a déclaré mardi dans un communiqué qu’« il n’y a pas d’amélioration de son état. Il est toujours inconscient et sous assistance respiratoire. Les deux derniers jours ont été difficiles, et nous nous attendons à plus de difficultés, mais nous gardons espoir.

Leur avocat, Brian Powers, a déclaré que c’était “une période incroyablement difficile pour eux”.

Un officier recrue, Brennand a rapporté que le véhicule dans lequel Cantu était assis lui avait échappé la nuit précédente lors d’une tentative d’arrêt de la circulation. Brennand a déclaré qu’il soupçonnait que le véhicule avait été volé.

Dans les images de la caméra corporelle diffusées par la police, Brennand ouvre la portière de la voiture et dit à Cantu de sortir. La voiture recule, porte ouverte et l’agent tire plusieurs fois dans le véhicule. Il continue de tirer alors que la voiture s’éloigne.

Les enquêteurs ont rapidement déterminé que l’utilisation de la force meurtrière était injustifiée, Brennand a été rapidement licencié et les accusations contre Cantu de voies de fait graves et d’évasion d’arrestation ont été abandonnées.

Lors d’une apparition sur CNN mardi matin, le chef de la police William McManus avait déclaré qu’il s’attendait à ce que Brennand soit accusé de voies de fait graves pour la fusillade et le meurtre en cas de décès de Cantu.

McManus a déclaré que la vidéo de la caméra corporelle de Brennand sur la fusillade du 2 octobre était “horrible”.

“Il ne fait aucun doute dans l’esprit de quiconque regarde cette vidéo que le tournage n’est pas justifié”, a déclaré McManus.

Les responsables de la police et le bureau du procureur du comté de Bexar n’ont pas immédiatement renvoyé les messages de l’Associated Press. Brennand n’a pas de numéro de téléphone publié et n’a pas pu être joint pour commenter.

L’état de santé de Cantu, tel que relaté dans la déclaration de sa famille, contraste fortement avec celui fourni par les policiers à la suite de la fusillade selon laquelle Cantu a été hospitalisé dans un état stable.

“Nous aimerions corriger toute fausse déclaration selon laquelle Erik est dans un” état stable “ou qu’il” ira bien “. Ce n’est pas vrai. Chaque respiration est une lutte pour Erik. Nous demandons à chacun de continuer à prier pour notre fils », selon le communiqué de la famille.

The Associated Press