Un ancien policier du Minnesota plaide coupable dans l’affaire George Floyd

Un ancien officier de police de Minneapolis accusé du meurtre de George Floyd a plaidé coupable lundi alors que son procès était sur le point de commencer, a confirmé un porte-parole du tribunal.

J Alexander Kueng, qui a plaidé coupable à un chef d’accusation d’avoir aidé et encouragé l’homicide involontaire coupable devant un tribunal d’État, était l’un des trois officiers qui ne sont pas intervenus tandis que Derek Chauvin, un policier blanc, s’est agenouillé sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes en mai 2020, tuant lui.

Kueng et Thomas Lane ont aidé Chauvin à retenir Floyd, un homme noir non armé, tandis qu’un autre officier, Tou Thao, a empêché les passants de s’approcher de la scène.

Tous les trois avaient déjà été reconnus coupables par un tribunal fédéral d’avoir privé Floyd de ses droits civils et condamnés en juillet à entre 2 ans et demi et 3 ans et demi de prison. Chauvin a été reconnu coupable de meurtre lors d’un procès d’État et condamné à 22 ans et demi; il a également plaidé coupable à des accusations fédérales connexes et purge simultanément une peine fédérale de 21 ans.

Les anciens policiers de Minneapolis J Alexander Kueng, Tou Thao et Thomas Lane. Bureau du shérif du comté de Hennepin via Getty Images

La mort de Floyd a déclenché des mois de manifestations à l’échelle nationale contre la brutalité policière.

L’accord de plaidoyer de Kueng comprend une peine de 3 ans et demi qui sera purgée en même temps que sa peine fédérale, selon Matt Lehman, porte-parole du tribunal de district du comté de Hennepin. Lane a accepté un accord de plaidoyer similaire en mai.

L’avocat de la défense de Kueng et le bureau du procureur général du Minnesota, qui poursuit l’affaire, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Thao, qui a rejeté un accord comparable en août, a décidé lundi de renoncer à son droit à un procès devant jury, selon le journal Star Tribune. Au lieu de cela, Thao a accepté qu’un juge de l’État détermine sa culpabilité sur la base de preuves soumises conjointement par les procureurs et la défense, a rapporté le journal.