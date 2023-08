Un ancien policier du Met emprisonné pour le viol d’une collègue et d’une fille de 16 ans

La police métropolitaine a protégé un violeur prédateur dans ses rangs, rejetant les plaintes d’une de ses victimes et le laissant libre d’attaquer un adolescent, a déclaré un juge.

Adam Provan, 44 ans, a été emprisonné mardi pendant 16 ans, suivis de huit ans sous licence, pour huit chefs d’accusation de viol sur deux victimes entre 2003 et 2010.

L’ancien officier a été reconnu coupable en juin de six chefs de viol sur une policière avec qui il avait été en couple entre 2003 et 2005, et de deux chefs de viol sur une jeune fille de 16 ans en 2010.

Le juge Lucas KC a déclaré que la force devrait avoir honte, que sa réponse à la plainte de la femme officier avait été « épouvantable et choquante » et qu’elle avait été plus intéressée à « s’occuper de l’un des leurs ».

La première victime, qui est toujours policière, a déclaré que Provan pensait qu’il était intouchable et qu’elle craignait d’être tuée. Le procès devant le tribunal de la Couronne de Wood Green a appris qu’il tenait un oreiller sur son visage et l’avait brûlée avec une bouilloire dans le cadre d’une campagne «d’abus et de harcèlement».

La femme s’est plainte au Met de harcèlement et de harcèlement de la part de Provan en 2005. Dans un communiqué, elle a déclaré qu’elle avait été qualifiée par ses collègues officiers de « plonk affligé », ce qui la rendait réticente à faire une déclaration complète à l’époque. Elle ne s’est manifestée pour signaler les viols qu’en 2019.

Lucas a dit à Provan: « Je trouve très troublant que [the officer’s] Les collègues de la police métropolitaine en 2004-2005 étaient plus soucieux de rechercher « l’un des leurs » que de la prendre au sérieux et d’enquêter sur ses plaintes à votre sujet.

« S’ils l’avaient fait, il se pourrait que [the second victim] aurait été épargnée par l’épreuve qu’elle a dû traverser.

Le juge a déclaré qu’un inspecteur avait dit à Provan qu’il ne serait ni arrêté ni mis en garde, et que le crime serait « élucidé ». « J’ai plutôt compris que ‘éclairci’ signifiait que les dossiers montreraient que l’affaire avait été close », a déclaré Lucas. « Je peux à peine imaginer à quel point ce traitement a dû la laisser désespérée [the officer] sentiment. »

Le Met s’est engagé à mener une enquête complète sur les occasions manquées d’arrêter Provan. Parmi eux se trouvait un rapport d’une autre femme policier en 2005 selon lequel elle recevait des messages « nuisibles » de Provan, mais la plainte a été traitée « de manière informelle » et n’a pas été poursuivie.

Provan a ensuite violé la deuxième plaignante, Lauren Taylor, alors qu’elle avait 16 ans, après l’avoir rencontrée par l’intermédiaire d’un ami en 2010. Son père, a appris le tribunal, estimait que sa fille était en sécurité parce qu’elle était avec un policier.

Taylor, qui a maintenant 29 ans et a renoncé à son droit à l’anonymat, avait accepté d’aller au cinéma avec Provan après avoir déclaré qu’il était policier et avoir menti sur son âge, affirmant qu’il avait 22 ans alors qu’il en avait 31.

Au lieu de cela, Provan l’a emmenée dans des bois, où il l’a violée même si elle lui a dit non à plusieurs reprises.

Lauren Taylor a déclaré: « Aucune peine de prison n’enlèvera le mal qu’Adam Provan m’a causé. » Photographie: Aaron Chown / PA

Parlant de son calvaire, elle a déclaré: « En gros, il m’a violée. Je me souviens m’être accroché à l’arbre. J’étais en quelque sorte en train de serrer l’arbre comme un soutien émotionnel, prétendant que j’étais n’importe où ailleurs dans le monde mais là-bas. Je me souviens que ça n’a pas dû être long, mais ça m’a semblé long.

La commissaire adjointe du Met, Louisa Rolfe, a déclaré: «Nous pouvons déjà voir qu’il y a eu des moments clés où nous avons laissé tomber les femmes et n’avons pas fait tout ce que nous pouvions pour les soutenir. Nous avons dit au Bureau indépendant pour la conduite de la police que nous procédions à un examen et les avons informés que nous ferons les renvois appropriés. »

La nature durable des attaques dégradantes de Provan contre les femmes, ainsi que le fait que le Met ait permis à un homme aussi dangereux de rester dans leurs rangs, fait écho au cas de David Carrick, qui a été emprisonné cette année pour des dizaines d’attaques contre 12 victimes alors qu’il était un officier du Met en service.

Le Met a déclaré: «Nous travaillons pour identifier s’il peut y avoir d’autres victimes et encourageons toute personne disposant d’informations à se manifester. Nous examinons également l’histoire complète de Provan dans le Met, et avant qu’il ne rejoigne, pour identifier toute préoccupation et si nous aurions pu prendre des mesures contre lui plus tôt.

Lucas a parlé du « droit au sexe de sang-froid et effrayant » de Provan et le procureur Anthony Metzer KC a déclaré au tribunal que Provan avait « une longue histoire d’allégations » d’inconduite sexuelle remontant aux années 1990, y compris un « comportement de harceleur ». Le tribunal a appris qu’il avait regardé de la pornographie adolescente en ligne et qu’il aurait contacté une autre jeune fille de 16 ans après qu’elle lui ait donné des détails en tant que témoin.

L’accusé avait 751 contacts féminins sur son téléphone portable, indiquant une « fascination à la limite de l’obsession » pour les jeunes femmes, a déclaré Lucas. En plus de leurs noms et numéros, ce qui semblait être leur âge a également été répertorié, a déclaré le tribunal.

Metzer a déclaré que les détails sur le téléphone de Provan « suggéraient fortement » qu’il y avait eu une activité sexuelle avec les femmes, dont beaucoup étaient jeunes.

Rolfe a déclaré: « Provan avait de nombreux noms de femmes sur son téléphone – les détectives travaillent sur cette liste pour comprendre comment elles peuvent être liées à Provan et s’il y a d’autres infractions dont nous ne sommes pas au courant. »

Lors de la détermination de la peine, Taylor a déclaré: « Aucune peine de prison n’enlèvera le mal qu’Adam Provan m’a causé. Aucune justice ne me fera oublier la date de l’enfer.

« Même si j’ai fait de mon mieux pour le bloquer, je n’oublierai jamais à quel point j’avais peur lorsque l’agression a eu lieu, et 13 ans plus tard, j’ai revécu mon pire cauchemar. »

Elle a déclaré que le meurtre de Sarah Everard par un policier en service, Wayne Couzens, en 2021 était « un déclencheur massif, partout où je regardais, les gens parlaient de mauvais flics, mais je savais déjà que c’était le cas ».

La première victime a déclaré :

« J’ai partagé [with the police] que [Provan] m’avait harcelé, m’a brûlé, m’a suivi, a brûlé sa voiture pour l’argent de l’assurance et a été violent.

«Je les ai écoutés me dire qu’ils me suivraient pour mon service si je voulais que quelque chose soit fait. C’était exactement comme il m’avait dit que ce serait : il avait le contrôle et je ne serais ni cru ni soutenu.

« J’étais maintenant étiqueté comme un ‘plonk affreux qui ferait tes jambes’. J’avais fait déménager Adam et j’étais le problème. Je me sentais puni mais j’ai continué à sourire, à travailler dur et à ne rien dire… J’étais la victime, mais je me sentais comme le suspect.

Le premier procès de Provan pour double viol s’est terminé par un jury suspendu, mais il a été reconnu coupable en 2018 et emprisonné pendant neuf ans. L’année suivante, il est licencié de la police métropolitaine.

Il a purgé trois ans et trois mois de prison – avant d’être libéré sous caution après que la cour d’appel a annulé la condamnation.

Lors du nouveau procès, Taylor a témoigné pour la troisième fois, et six autres accusations de viol, liées aux attaques antérieures de Provan contre la femme officier, ont été ajoutées.