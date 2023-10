Un ancien policier du Connecticut soupçonné de cambriolages en Nouvelle-Angleterre

GLASTONBURY, Connecticut (AP) — Un ancien policier du Connecticut est soupçonné d’être un cambrioleur en série et d’avoir commis au moins 30 vols dans trois États, y compris la communauté qu’il avait patrouillé jusqu’à récemment.

Un mandat d’arrêt récemment dévoilé indique que l’ancien policier de Glastonbury, Patrick Hemingway, aurait ciblé des coffres-forts et des caisses enregistreuses dans des restaurants et des entreprises du Connecticut, du Rhode Island et du Massachusetts. Le mandat, cité à plusieurs reprises les nouvelles et libéré jeudi, affirme que des vidéos de surveillance montrent un suspect ressemblant peut-être à l’ancien officier.

Hemingway, 37 ans, a été accusé le mois dernier de délits informatiques et de fausse déclaration. Lors de sa mise en accusation, un juge a déclaré que d’autres accusations étaient attendues.

Dans une vidéo de surveillance, on voit un homme de grande taille portant un masque, des gants et un sweat-shirt à capuche tenant une lampe de poche « de manière tactique ». Le suspect tient également « un objet enroulé et filaire à son oreille gauche » qui ressemble aux radios portables de police utilisées par le département de police de Glastonbury, indique le mandat.

Des « outils de crochetage » ont été utilisés dans certains des cambriolages, selon le mandat. Hemingway a laissé derrière lui un sac contenant une trousse d’outils de crochetage lorsqu’il a démissionné le 1er septembre du département de police de Glastonbury, indique le mandat. Des données de téléphone portable et des images d’un véhicule ressemblant à celui appartenant à l’épouse d’Hemingway et repéré lors de plusieurs cambriolages sont également citées dans le mandat.

Alors que la partie cambriolage de l’enquête se poursuit, Hemmingway est détenu sous caution d’un million de dollars. Son avocat a fait valoir devant le tribunal que la caution était trop élevée.

« J’ai vu des cas de meurtre dans lesquels la caution était aussi élevée », a déclaré James E. Sulick.

« Je souhaite retenir tout commentaire jusqu’à ce que j’aie eu l’occasion de revoir les choses avec mon client », a déclaré Sulick samedi. « Et je n’ai tout simplement pas encore pu le faire. »

Hemingway a été initialement arrêté comme fugitif de la justice le 22 septembre dans un aéroport du New Jersey où Sulick a déclaré qu’il étudiait pour devenir pilote professionnel. Il a été extradé vers le Connecticut. Le mandat d’arrêt pour crime informatique, signé alors qu’Hemingway se trouvait dans le New Jersey, découle d’allégations selon lesquelles il aurait abusé d’une base de données de la police à 80 reprises. Selon le mandat, Sulick a effectué 28 requêtes sur son propre véhicule à partir du 26 février 2019, ainsi que 19 requêtes sur le véhicule de sa femme du 11 avril 2022 au 23 août, ainsi que d’autres requêtes.

« Une explication possible pour laquelle Patrick divulgue de telles informations si fréquemment aurait été de déterminer s’il faisait l’objet d’une enquête de la police », indique le mandat.

Le mois dernier, le service de police de Glastonbury a publié un communiqué de presse indiquant qu’il avait été alerté de la possibilité qu’un ancien officier soit une personne d’intérêt dans un récent cambriolage et qu’il avait contacté l’unité des crimes majeurs de la police de l’État du Connecticut car l’enquête impliquait plusieurs juridictions. L’officier n’a pas été nommé et le ministère a déclaré qu’il ne ferait pas de commentaires supplémentaires.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

Téléchargez le Application GRATUITE Boston 25 News pour les alertes de dernière minute.

Suivez Boston 25 News sur Facebook et Twitter. | Regardez les actualités de Boston 25 MAINTENANT