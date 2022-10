Un ancien policier du Capitole qui a envoyé un message à 1/6 émeutier coupable d’obstruction

WASHINGTON (AP) – Un ancien officier de la police du Capitole des États-Unis a été reconnu coupable vendredi d’entrave à la justice pour avoir supprimé des messages Facebook qu’il avait échangés avec un homme qui avait participé à l’insurrection du 6 janvier 2021.

Les jurés n’ont pas été en mesure de rendre un verdict sur un deuxième chef d’entrave contre Michael A. Riley, 51 ans, qui découlait de Riley avertissant l’émeutier de supprimer une partie d’un message Facebook montrant la personne à l’intérieur du Capitole pendant l’émeute.

Riley a été arrêté l’année dernière sur des accusations d’avoir aidé à cacher l’implication de l’émeutier dans l’attaque qui a laissé nombre de ses propres collègues brutalement battus par la foule pro-Trump. Il est le seul officier de police du Capitole accusé d’un crime impliquant l’insurrection.

Un e-mail demandant des commentaires a été envoyé vendredi à un avocat de Riley, qui a répondu à un rapport d’une bombe artisanale le 6 janvier et avait été officier de police du Capitole pendant environ 25 ans avant son arrestation. L’entrave à la justice est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans derrière les barreaux.

Le lendemain de l’émeute, Riley a envoyé à la personne un message sur Facebook, s’identifiant comme un “officier de police de la capitale qui est d’accord avec votre position politique”.

«Enlevez la partie sur le fait d’être dans le bâtiment sur lequel ils enquêtent actuellement et tous ceux qui se trouvaient dans le bâtiment seront inculpés. Il suffit de regarder ! Riley a écrit, selon des documents judiciaires.

Riley et l’émeutier ont échangé de nombreux messages pendant plusieurs jours après l’attaque du 6 janvier. À un moment donné, Riley a dit à l’émeutier que la scène était un “spectacle total”. « Je suis content que tu t’en sois sorti indemne. Nous avons eu plus de 50 officiers blessés, certains assez gravement », a écrit l’officier, selon la plainte.

Lorsque l’émeutier a déclaré par messagerie qu’il ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal, Riley a répondu: «La seule chose que je peux voir, c’est si vous êtes entré dans le bâtiment et qu’ils ont la preuve que vous serez inculpé. Vous pouviez toujours dire que vous n’aviez nulle part où aller, mais c’est pour le tribunal.

Après l’arrestation de l’émeutier, l’émeutier a dit à Riley que le FBI était “très curieux” que les deux aient communiqué. Riley a ensuite supprimé tous ses messages Facebook avec l’émeutier, selon des documents judiciaires.

Riley a pris la parole pour sa défense et a déclaré aux jurés qu’il avait été induit en erreur sur l’implication de l’homme dans l’émeute et qu’il avait cru l’émeutier lorsqu’il avait posté sur Facebook qu’il avait été poussé au Capitole par la foule, a rapporté NBC News.

“J’étais gêné, car je l’avais contacté en premier lieu et je me suis permis de me retrouver dans une position comme celle-ci”, a déclaré Riley aux jurés, selon NBC. “Je n’ai jamais eu l’intention que tout cela se produise.”

Riley a témoigné qu’il était contrarié par ce qui s’était passé le 6 janvier, notant que la police du Capitole avait “beaucoup d’officiers blessés”. Il a insisté sur le fait que les messages n’étaient pas une tentative d’aider l’homme à éviter des accusations et qu’il avait supprimé ses messages avec l’émeutier parce qu’il était fou, pas parce qu’il essayait de couvrir ses traces, a rapporté NBC.

Environ 900 personnes ont été inculpées dans l’émeute, qui a laissé des dizaines de policiers ensanglantés et meurtris alors que la foule chargeait dans le Capitole. Environ 300 accusés de l’émeute du Capitole ont été condamnés, avec des peines allant de la probation à 10 ans derrière les barreaux.

The Associated Press