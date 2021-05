Un ancien policier dit que les flics fuient Minneapolis parce que la ville les a rendus HELPLESS – The Right Scoop

En parlant de Minneapolis. Vous pensez que vous savez à quel point c’est mauvais là-bas, mais c’est en fait pire. Non seulement ils ont retiré le financement des agents de police, mais ils ont également enlevé les outils essentiels nécessaires pour lutter contre la criminalité dans la ville.

Ci-dessous, l’ancien officier de police de Minneapolis, Steve Dykstra, qui explique à Fox News à quel point cela est devenu grave:

FOX NEWS – L’ancien officier de police de Minneapolis, Steve Dykstra, qui a quitté la police l’été dernier, a déclaré mardi que les agents de la ville «se sentaient impuissants».

«Cela remonte avant George Floyd. Depuis 2015 environ, je sais que la ville de Minneapolis fait marche arrière, en enlevant des outils à la police pour faire appliquer la loi et assurer la sécurité des rues », a déclaré Dykstra à« America’s Newsroom ».

Dykstra a déclaré que la situation se développait pendant des années avant le meurtre «tragique» de George Floyd, alors que les dirigeants de la ville retiraient des «outils» aux officiers dans les rues.

« Ils se sentent assez impuissants là-bas », a déclaré Dykstra.

Dykstra a expliqué comment les politiques ont eu un impact sur la façon dont les agents font leur travail.

« Vous supprimez les lois de flânerie et la possibilité de poursuivre des véhicules. Vous n’avez plus besoin de vous arrêter pour la police à Minneapolis, grâce au maire Frey et au conseil municipal. Les flics sont frustrés », a déclaré Dykstra, ajoutant qu’il refusait d’être un« flic à l’écart ».

«Ce que vous voyez, c’est le chaos, la violence et les crimes récurrents.»

Il a déclaré que la goutte d’eau pour lui avant de quitter la force était de voir le maire démocrate Jacob Frey ordonner à la police d’abandonner son quartier l’été dernier alors que les manifestants y mettaient le feu et aux policiers d’adopter une approche «douce» alors que des émeutes éclataient.

«Ils leur ont donné ce bâtiment en guise de gage», a-t-il dit.