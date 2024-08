Un ancien policier de New York, candidat à un siège à la Chambre des représentants de la vallée de l’Hudson, a été accusé d’avoir faussement accusé une adolescente

Alison Esposito était lieutenant de police de New York en 2016 lorsqu’elle et ses collègues d’une unité de lutte contre les gangs de Manhattan se sont rendus une nuit dans un appartement d’East Harlem pour arrêter un suspect dans plusieurs fusillades.

Ils ont procédé à cette arrestation. Mais ils ont également menotté une jeune fille de 16 ans et l’ont accusée d’avoir frappé et griffé Esposito. Ces accusations ont été abandonnées plusieurs mois plus tard, et la ville a fini par payer 25 000 $ pour régler un procès intenté par la jeune fille, qui prétendait qu’Esposito avait inventé la plainte pour agression contre elle.

La républicaine Alison Esposito s’est inscrite dans la course de 2024 pour le 18e district du Congrès de New York pour défier le représentant démocrate Pat Ryan

Cinq ans après cet accord, Esposito est candidate républicaine au Congrès, briguant un siège à la Chambre des représentants dans la région de la vallée de l’Hudson où elle a grandi. Cette candidature, qui fait suite à une candidature infructueuse au poste de lieutenant-gouverneur à l’échelle de l’État en 2022, s’appuie sur sa carrière de 25 ans en tant que policière qui a atteint le rang de commandant de commissariat.

Elle affrontera le représentant démocrate Pat Ryan le 5 novembre pour le 18e district du Congrès de New York, qui comprend tout le comté d’Orange, la majeure partie du comté de Dutchess et une partie du comté d’Ulster.

L’équipe de campagne d’Esposito nie toute malversation dans l’arrestation de 2016 qui a conduit à un règlement judiciaire. Mais dans des courriels relatant l’affaire au réseau USA Today, l’avocat de Brooklyn qui représentait la jeune fille a allégué de graves erreurs de la part d’Esposito, à commencer par son entrée illégale dans l’appartement sans mandat ni consentement des résidents.

« Bien que la police n’ait pas eu de mandat d’arrêt ou de perquisition et qu’on lui ait expressément dit qu’elle ne pouvait pas entrer sans un tel mandat, Esposito a pénétré dans l’appartement », a déclaré l’avocat Andrew Miller. « Il n’y avait aucune urgence justifiant l’action d’Esposito, elle a simplement été frustrée par le retard et a décidé d’agir en violation de la loi. »

Une fois à l’intérieur, a-t-il dit, Esposito a immédiatement attrapé Rebecca Cuevas, 16 ans, qui enregistrait la rencontre sur son téléphone, et lui a fait tomber le téléphone des mains. Cuevas « a ensuite été amenée au sol où elle a été menottée, pour ensuite être tirée par les cheveux » par Esposito, a déclaré Miller.

« Notre position était que l’arrestation avait eu lieu parce qu’elle filmait la scène », a-t-il déclaré.

Des récits contradictoires sur ce qui s’est passé

La police a donné une version des faits totalement différente dans son acte d’accusation. Elle a affirmé que l’adolescente s’était interposée entre Esposito et le suspect qu’elle essayait de menotter, puis avait frappé et griffé l’agent, « provoquant une rougeur et un gonflement de la joue du lieutenant Esposito et des égratignures au cou ». Cuevas a été accusée d’agression et d’un délit d’entrave à l’administration gouvernementale.

Les deux accusations ont été abandonnées moins de cinq mois plus tard, selon le procès intenté par Cuevas et sa mère en 2017. Leur dossier comportait des allégations de poursuites malveillantes, d’agression, de violation des droits civils et d’autres infractions commises par Esposito et le service de police. L’affaire a été réglée pour 25 000 $ en 2019.

Ben Weiner, le directeur de campagne d’Esposito, a contesté la version des faits présentée par l’avocat de Cuevas, la qualifiant d’« absurde ».

« La réalité est que Cuevas a interféré avec les officiers qui arrêtaient légalement son petit ami – un membre d’un gang violent et trafiquant de drogue recherché pour avoir tiré trois fois sur un membre d’un gang rival », a déclaré Weiner dans une réponse envoyée par courrier électronique au réseau USA Today.

Il a ajouté qu’Esposito « s’acquittait de sa responsabilité de protéger la communauté, un devoir qu’elle a fidèlement rempli pendant 25 ans ».

Que montre la vidéo ?

La vidéo téléphonique que Cuevas aurait tournée cette nuit-là semble corroborer le récit de son avocat concernant une entrée non autorisée.

La vidéo de 29 secondes, partagée avec le réseau USA Today pour être visionnée mais non publiée, Cuevas étant mineure à l’époque, montre un couloir d’appartement et une porte partiellement ouverte tandis que plusieurs voix répètent à la police qu’elle ne peut pas entrer. « Sans mandat, vous n’êtes pas autorisé à entrer dans la maison », dit une voix masculine à deux reprises, peu avant qu’un policier qui semble être Esposito ne se fraie un chemin à l’intérieur et vers la caméra.

On entend alors un brouhaha de voix et des mouvements de caméra chaotiques avant que la vidéo ne s’interrompe quelques secondes plus tard.

Weiner, le directeur de campagne d’Esposito, n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a montré la vidéo et a demandé si Esposito et son groupe avaient un mandat pour entrer dans la maison. « La seule chose que montre la vidéo », a-t-il dit, « c’est Alison qui passe à l’action pour arrêter un membre de gang très dangereux et le faire sortir de la rue. »

Miller a déclaré que le pire aspect de l’incident pour sa cliente était d’avoir de fausses accusations « suspendues au-dessus de sa tête », y compris un chef d’accusation d’agression criminelle qui aurait pu entraîner jusqu’à sept ans de prison si elle avait été reconnue coupable.

« À l’époque, Cuevas avait 16 ans, mesurait environ 1,50 m et pesait à peine 40 à 45 kg », a écrit Miller. « L’idée que Cuevas ait agressé le lieutenant (Esposito) est absurde. Personne n’y a cru. Et la ville a bien sûr payé. »

Lancement de la campagne : Alison Esposito, native du comté d’Orange, se lance dans une candidature au Congrès après sa candidature à l’État en 2022

Qui était le suspect recherché par la police ?

Le document d’accusation indique que la police s’est rendue à l’appartement pour arrêter Tysheem McGregor. Selon les documents judiciaires et les rapports publiés, McGregor aurait appartenu au gang East Army à East Harlem et lié à quatre fusillades liées à des conflits territoriaux en 2015.

Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre et d’autres chefs d’accusation en 2017, mais l’affaire avait alors pris une tournure étrange : un juré a admis avoir eu une relation amoureuse avec un témoin à charge. Cela a conduit à l’annulation du verdict en appel et à un long deuxième procès, dont l’issue était très différente.

En 2021, Un nouveau jury a acquitté McGregor de toutes les accusations portées contre lui, sauf la moins gravelui permettant de marcher librement.

Chris McKenna couvre les questions gouvernementales et politiques pour The Journal News et USA Today Network. Vous pouvez le contacter à l’adresse cmckenna@gannett.com.

Cet article a été publié à l’origine sur le Rockland/Westchester Journal News : Un candidat à la Chambre des représentants de la vallée de l’Hudson fait face à un procès pour arrestation injustifiée en tant que policier de New York