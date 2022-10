Un ancien policier de Lakemoor dépose une plainte fédérale contre le village pour licenciement abusif – Shaw Local

Une ancienne policière de Lakemoor poursuit le village en justice en disant qu’elle a été licenciée pour avoir le SSPT, qu’elle prétend avoir développé après avoir dû arracher une arme à feu à un suspect de meurtre lors d’un contrôle routier en juillet 2018.

Brianna Tedesco affirme avoir été licenciée après avoir dit à ses patrons qu’elle n’était pas prête à travailler seule le quart de nuit sans partenaire.

Un responsable du village de Lakemoor n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

Le procès, déposé devant le tribunal fédéral mercredi, allègue qu’elle a été renvoyée du département le 6 août 2019, plus d’un an après sa rencontre avec Kenneth Martell, un suspect de meurtre armé, le 26 juillet 2018.

Tedesco a trouvé Martell en train de faire la sieste dans un SUV dans l’obscurité d’une allée éloignée vers 5 heures du matin. identité.

Une photo du Daily Herald de 2018 montrant une vue depuis un drone de la scène où la police a impliqué une fusillade à Lakemoor. L’ancienne policière de Lakemoor, Briana Tedesco, a déclaré qu’elle avait été licenciée un peu plus d’un an après la fusillade et qu’elle poursuivait le village pour licenciement abusif. (Brian Colline)

L’homme s’était faussement identifié comme James Dunkin et avait pointé l’arme sur Tedesco après qu’elle ait dit à Martell qu’il n’y avait pas de permis de conduire enregistré avec ce nom, selon le procès.

Tedesco et Martell se sont débattus pour son arme et une deuxième arme qu’il a tenté de tirer. Sur la vidéo, on l’entend crier : « Non ! Non!” et “S’il vous plaît ne me tirez pas dessus!” Puis un deuxième officier, Anthony Loiacono, est arrivé et a tiré sur Martell, qui est mort, selon le procès.

Dans le procès, Tedesco affirme qu’elle est retournée au travail un peu plus d’un mois après la fusillade à cause des inquiétudes d’un thérapeute après avoir ressenti la pression de ses collègues. D’autres officiers lui ont dit qu’elle devait “remonter sa culotte de grande fille et retourner au travail”, selon le procès.

Tedesco demande au tribunal de la réintégrer en tant que policier et de lui accorder des dommages-intérêts réels et punitifs.

https://www.dailyherald.com/news/20221020/former-lakemoor-police-officer-files-federal-suit-against-village-for-wrongful-termination