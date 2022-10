Un ancien policier d’Arlington Heights accusé de voies de fait contre une parente à Algonquin – Shaw Local

Un homme algonquin et ancien policier d’Arlington Heights a plaidé non coupable vendredi à des accusations alléguant qu’il avait causé des lésions corporelles à une parente et lui avait fracturé la main.

Michael B. Cowsert, 50 ans, du bloc 1300 de Stone Gate Road, a été accusé de batterie domestique aggravée, un crime de classe 2; la contention illégale, un crime de classe 4 ; et quatre chefs de batterie domestique, délits de classe A, selon l’acte d’accusation déposé au palais de justice du comté de McHenry.

S’il est reconnu coupable de l’accusation la plus grave, la contrainte illégale, il encourt entre un et trois ans de prison et quatre ans de liberté surveillée obligatoire. La condamnation est également probatoire et exigerait que Cowsert passe 60 jours dans la prison du comté.

Cowsert est accusé d’avoir attrapé, poussé et retenu le parent le 14 août, lui fracturant la main, selon l’acte d’accusation.

Cowsert a démissionné du département de police d’Arlington Heights le 27 septembre. Il a commencé comme policier dans le village en 1996, a déclaré le chef adjoint de la police d’Arlington Heights, Greg Czernecki.

Cowsert est également propriétaire d’une entreprise d’enquête sur les lieux d’accidents et de reconstruction. Vendredi, il a demandé une modification de sa caution pour lui permettre de voyager hors de l’État pour le travail. Une décision sur la question a été maintenue jusqu’au 20 octobre.

Les tentatives pour joindre son avocat de la défense vendredi n’ont pas été couronnées de succès dans l’immédiat.