Un ancien poème chinois a-t-il “prédit” la fin de la pandémie de Covid-19 ?

Un prophète chinois nommé Liu Bowen, dans un poème intitulé The Ten Worries, aurait prédit exactement quand la pandémie de COVID-19 cesserait d’exister. Bowen, un maître taoïste, était un premier ministre intellectuel et honorable pendant la dynastie Ming. Ses prophéties ont été laissées sous forme de poèmes, selon un rapport de la Monnaie.

Présenté comme le Nostradamus chinois, Bowen, dans son poème, a mentionné une horrible calamité qui aurait lieu l’année du Rat et du Cochon. Selon les années du zodiaque chinois, les années du Rat et du Cochon sont 2019 et 2020, et les origines du COVID-19 remontent à ces deux années. Par conséquent, la calamité coïncide avec la pandémie qui a éclaté fin 2019 et a explosé à travers le monde en 2020.

De plus, le poème se lit comme suit: “Tout passera dans les années Dragon et Serpent.” Chaque année chinoise est désignée par une créature. L’année du Rat et du Cochon est désignée par 2019 et 2020, l’année du Dragon et du Serpent est désignée par l’année 2024 et 2025. Donc, si l’on en croit les affirmations du poème, la pandémie de COVID-19 serait complètement effacé de la surface de la planète d’ici les années 2024 et 2025.

Beaucoup de ces poèmes ont été trouvés qui ont été écrits par Bowen. Alors que beaucoup doivent encore se réaliser, beaucoup ont été confirmés au fil du temps. L’un des poèmes de prophétie les plus connus de Bowen est le Shaobing Song, également connu sous le nom de Pancake Poem. Le poème se composait de prophéties telles que la chute de la dynastie Ming, la montée de la dynastie Qing, la guerre de l’opium, la guerre sino-japonaise et la fondation de la République de Chine, qui se sont toutes réalisées.

La même chose pourrait être vraie pour The Ten Worries mais seul le temps peut le dire. De nombreux critiques pensent que le poème n’a pas été écrit par Bowen mais par un auteur inconnu, qui a créé le poème comme instrument politique. L’auteur pourrait avoir été utilisé par un empereur non identifié qui a utilisé le poème pour défendre le désastre qui s’est produit sous son règne, a rapporté Mint.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici