Un ancien plaidoyer de crime empêche l’administrateur du canton d’Algonquin, Ed Zimel, du conseil d’administration, juge le juge – Shaw Local

Ed Zimel n’est pas éligible pour servir d’administrateur du canton d’Algonquin en raison d’une condamnation pour intimidation criminelle de près de 33 ans à Cook Couny, a déclaré lundi le juge du comté de McHenry, Joel Berg.

L’ordonnance de Berg destituant Zimel du poste auquel il a été élu en avril 2021 a été suspendue pendant sept jours, laissant le temps à son avocat, John Nelson, de faire appel de la décision devant la Cour d’appel du deuxième district de l’Illinois.

Alors qu’il devait encore discuter de la décision avec son client, Nelson a déclaré qu’il avait l’intention de faire appel de la décision. Zimel n’a pas assisté à l’audience tenue lundi matin au palais de justice du comté de McHenry.

S’il fait appel, a déclaré Nelson, il s’attendrait à ce que l’affaire soit finalement portée devant la Cour suprême de l’Illinois.

Le passé criminel de Zimel a été révélé en avril 2022, lorsqu’une lettre a été envoyée au bureau du procureur de l’État du comté de McHenry soulignant la condamnation, a déclaré le chef de la division civile, Norman Vinton. Une lettre a ensuite été envoyée à Zimel en mai 2022, lui demandant de démissionner. Il n’y a pas eu de réponse, a ajouté Vinton.

La poursuite pour destituer Zimel de ses fonctions a été déposée en août dernier.

Selon le code des cantons de l’Illinois, si une personne « a été reconnue coupable par un tribunal situé aux États-Unis d’un crime infâme, d’un pot-de-vin, d’un parjure ou d’un autre crime », elle n’est pas éligible à un poste.

La jurisprudence relative à la destitution d’un fonctionnaire du canton est claire, pointant vers une affaire récente du troisième district d’appel, a soutenu Vinton.

En avril, cette cour d’appel a statué que l’administrateur du canton de Joliet, Karl Ferrell, également élu en avril 2021, n’était pas éligible pour occuper ses fonctions en raison de ses précédentes condamnations pour crime.

Les condamnations de Ferrell sont survenues en 2010 et comprenaient un chef d’accusation de crime de classe 1 pour possession avec l’intention de livrer plus de 1 gramme mais moins de 15 grammes d’une substance contrôlée, pour laquelle il a plaidé coupable et a purgé 4,5 ans au Département des services correctionnels de l’Illinois. Ferrell n’a pas divulgué ces condamnations pour crime dans son dossier de candidature, selon des documents judiciaires.

Nelson a soutenu que le cas de Zimel n’était pas le même que celui de Ferrell, car il ne réalisait pas que son plaidoyer de 1990 était une condamnation pour crime, estimant qu’il s’agissait d’un délit.

« La plupart des personnes reconnues coupables de crimes savent qu’elles ont été reconnues coupables de crimes », a déclaré Berg lors des plaidoiries.

Nelson a noté que Zimel a également été administrateur du village de Hanover Park et dans un autre poste élu dans l’Illinois depuis cette condamnation.

Il n’a aucun doute que Zimel s’est réhabilité depuis les accusations de 1990 « mais cela ne change rien au fait … de la direction législative claire » n’autorisant aucun crime pour un fonctionnaire du canton, a déclaré Berg.