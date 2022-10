Un ancien pilote militaire américain arrêté pour ses relations avec la Chine – médias

La détention de l’homme intervient alors que Pékin aurait embauché des pilotes britanniques vétérans comme instructeurs

Un ancien pilote militaire américain et instructeur de vol a été arrêté la semaine dernière en Australie et risque maintenant d’être extradé vers les États-Unis, a rapporté Reuters mardi. On ne sait pas à quel type d’accusations l’homme fait face, mais des sources affirment qu’il a été détenu en raison de son travail passé en Chine.

Daniel Edmund Duggan a été arrêté vendredi par la police locale dans la Nouvelle-Galles du Sud rurale, a rapporté Reuters, citant des archives judiciaires et des sources policières. Duggan s’est vu refuser la libération sous caution et fait maintenant face à “procédure formelle d’extradition”, a déclaré l’agence de presse.

Un porte-parole du bureau du procureur général de Washington a confirmé qu’un individu avait été arrêté vendredi en Nouvelle-Galles du Sud. “conformément à une demande des États-Unis d’Amérique”, mais n’a pas nommé l’individu comme Duggan. Un “origine aéronautique” a déclaré à Reuters que Duggan était recherché par le FBI en raison de son travail en Chine.

Duggan, décrit dans le rapport comme un “ancien citoyen américain” et actuel citoyen australien, a servi comme pilote et instructeur de vol dans le Corps des Marines des États-Unis pendant une décennie, avant de déménager en Australie et de démarrer une entreprise emmenant des touristes sur des vols à bord d’avions de chasse.

Lire la suite Le Royaume-Uni veut que la Chine cesse d’embaucher ses anciens pilotes militaires – médias

Duggan aurait déménagé en Chine en 2014 et aurait vendu son entreprise australienne peu de temps après. Il a fondé “une société de conseil en aviation complète” en 2017, et a travaillé à Qingdao, en Chine, jusqu’à la dissolution de l’entreprise en 2020, selon son profil LinkedIn.

On ne sait pas si les États-Unis ont accusé Duggan de travailler avec le gouvernement ou l’armée chinois, ou si des accusations d’espionnage font partie de celles envisagées.

La nouvelle de l’arrestation du pilote est intervenue quelques jours après que plusieurs médias occidentaux ont annoncé l’embauche par la Chine d’une trentaine de pilotes militaires britanniques vétérans pour enseigner aux stagiaires de l’Armée populaire de libération. La pratique est légale, mais les responsables de la défense britannique sont encore suffisamment inquiets pour avoir émis un “alerte de menace”, avertir les pilotes actuels et anciens d’éviter le programme de recrutement.

Pékin paierait aux pilotes 270 000 dollars par an, soit environ deux fois plus que la Royal Air Force ne paie ses commandants les plus hauts placés, et quatre fois ce qu’elle paie à un chef d’escadron expérimenté. La RAF aurait également restreint l’embauche de pilotes masculins blancs pour atteindre les objectifs de diversité, et la pénurie d’avions et d’instructeurs pousse les aviateurs qualifiés vers des emplois dans le secteur privé.