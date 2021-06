Un ancien pilote de l’ARMÉE a été reconnu coupable mercredi du meurtre de trois voisins – dont l’un, selon lui, avait une liaison avec son ex-femme « bigame » et témoignait lors de son procès en cour martiale pour viol d’enfant.

Christian Richard Martin, 53 ans, risque entre 20 ans et la vie derrière les barreaux pour avoir abattu Edward Dansereau et le couple marié Calvin et Pamela Phillips il y a près de six ans.

Christian Martin a été reconnu coupable du meurtre de trois voisins mercredi Crédit : AP : Presse associée

Calvin Phillips, 59 ans, a été abattu dans la cave de sa maison à Pembroke, Kentucky, le 18 novembre 2015.

L’épouse de Calvin, Pamela Phillips, 58 ans, et leur voisin, Edward Dansereau, 63 ans, ont également été retrouvés dans un champ de maïs voisin à l’intérieur de sa voiture incendiée le lendemain.

Ils avaient tous les deux reçu une balle dans la tête.

Les jurés ont condamné Martin cette semaine après sept heures de délibération à la suite d’un procès de deux semaines.

Calvin et Pamela Phillips ont été assassinés en 2015 Crédit : Facebook / Russellville Blues

Les procureurs avaient fait valoir que Phillips devait témoigner contre Martin lors de son procès en cour martiale deux semaines après son meurtre.

Martin, qui a servi dans l’armée entre 1986 et 2016, avait été accusé par son ex-femme Joan Harmon d’abus physiques et sexuels et de mauvaise gestion de matériel militaire classifié, rapporte le Daily Mail.

Phillips a déclaré aux enquêteurs privés engagés par Martin qu’il pensait que le pilote avait volé un ordinateur portable de l’armée.

Les procureurs ont affirmé que Martin avait tué Phillips pour l’éviter de témoigner à propos de l’ordinateur portable et que sa femme et son voisin n’avaient pas eu de chance d’être là.

Pourtant, Martin a affirmé qu’il n’avait pas de mobile car Calvin allait être un « témoin vedette » pour sa défense devant la cour martiale.

Il a déclaré dans une interview avec WSMV en avril 2016 que Calvin Phillips avait une liaison à long terme avec son ex-femme qui était connue de « tout le monde en ville ».

Le voisin Edward Dansereau, 63 ans, a également été assassiné Crédit : Facebook / Russellville Blues

« Tout le monde en ville savait ce qui se passait pendant que j’étais au travail tous les jours », a déclaré Martin.

« Ils étaient ensemble toute la journée, et ils n’ont pas vraiment essayé de le cacher ou quelque chose comme ça. »

Martin et Harmon s’étaient séparés et leur mariage avait été annulé trois ans avant les meurtres après qu’il aurait découvert qu’elle avait déjà un mari.

Il a affirmé qu’il n’avait pas été jaloux de sa liaison avec Calvin Phillips car cela m’avait « sorti de cet énorme gâchis ».

« Je l’appelle juste l’ex-bigame », a déclaré Martin dans l’interview de 2016.

Pourtant, il affirme qu’après leur séparation, Harmon l’a accusé de viol, de sodomie, de maltraitance d’enfants, de pédophilie et de vol d’un ordinateur militaire.

Philips avait déclaré aux enquêteurs privés qu’il avait trouvé l’ordinateur portable lorsqu’il avait aidé Harmon à déménager.

« TÉMOIN ÉTOILE »

« Il était mon témoin vedette de la défense », a déclaré Martin.

« Mon détective privé a passé en revue toutes les allégations avec lui … et a parcouru toute la ligne et a tout réfuté. Et j’étais comme, je suis en or. »

« Et l’autre chose qu’il avait faite pour moi, c’est qu’il m’avait sorti de cette relation bigame. Cette femme me traitait en gros depuis huit ans, et je ne le savais pas. Et donc je lui devais vraiment ça. » il ajouta.

La famille de Phillips a affirmé que ses commentaires selon lesquels la victime était son témoin vedette étaient « absurdes ».

« Mes parents sont morts pour cette cour martiale », a déclaré son fils Matt Phillips en 2019. selon NBC.

« Mon père était un témoin fédéral. C’était une attaque non seulement contre ma famille mais contre l’ensemble du système judiciaire. »

Martin a finalement été reconnu coupable en cour martiale d’un chef d’accusation de mauvaise gestion d’informations classifiées et de voies de fait sur un enfant de moins de 16 ans.

Il a été renvoyé de l’armée et a été condamné à 90 jours de prison.

Martin devant le tribunal alors qu’il a été reconnu coupable des trois meurtres mercredi Crédit : Court TV

Après les meurtres, il a également déménagé du comté de Christian, dans le Kentucky, et vivait plus récemment en Caroline du Nord, car les procureurs n’ont trouvé aucune preuve qui pourrait initialement le lier aux décès.

Pourtant, il a finalement été inculpé en mai 2019 alors qu’il travaillait comme pilote chez PSA Airlines – une filiale d’American Airlines.

Il a été arrêté le lendemain, alors qu’il était sur le point de voler en tant que premier officier sur un vol de Louisville à Charlotte, en Caroline du Nord.

Martin portait toujours son uniforme lorsque sa photo a été prise.

Il a été reconnu coupable de trois chefs de meurtre, d’un chef d’incendie criminel au premier degré, d’un chef de tentative d’incendie criminel, de deux chefs de cambriolage au premier degré et de trois chefs de falsification de preuves matérielles, a annoncé le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, le Mercredi.

Le bureau du procureur général du Kentucky a repris l’affaire en 2017 après que le fils de Phillips, Matt, l’a contacté en disant qu’il craignait que l’enquête sur le meurtre ne soit au point mort.

Dans un communiqué, des proches ont déclaré qu’ils étaient « hantés par ce qui leur a été fait et hantés davantage par le fait que quelqu’un était toujours libre de faire ce qu’il voulait, au-delà de la civilité de l’humanité ou des lois de notre nation ».

« Nos cœurs et nos prières accompagnent la famille et les amis de ces victimes », a déclaré Cameron dans un communiqué mercredi.

« Les familles et la communauté de Pembroke ont subi une perte profonde. Bien que ce verdict n’atténue en rien cette douleur, j’espère qu’ils trouveront un peu de paix et de réconfort aujourd’hui.

« Je suis reconnaissant à nos procureurs spéciaux, Barbara Whaley et Alex Garcia, ainsi qu’à la police de l’État du Kentucky et au bureau du shérif du comté de Christian pour leur travail dans cette affaire », a ajouté Cameron.