Un ancien pilote américain qui travaillait en Chine arrêté en Australie

CANBERRA, Australie – Un ancien pilote militaire américain et instructeur de vol qui dirigeait un cabinet de conseil en aviation en Chine est détenu en Australie dans l’attente d’une demande d’extradition de son pays d’origine pour une accusation non divulguée, ont annoncé mercredi des responsables.

“Comme l’affaire est devant les tribunaux, il ne serait pas approprié de commenter davantage”, ont déclaré la police et le département du procureur général dans des déclarations identiques.

Sa décision faisait suite à un rapport selon lequel jusqu’à 30 anciens pilotes militaires britanniques avaient été embauchés pour former des membres de l’Armée populaire de libération de Chine.

“Je serais profondément choqué et troublé d’apprendre qu’il y avait du personnel attiré par un chèque de paie d’un État étranger au-dessus de son propre pays”, a déclaré Marles dans un communiqué.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu’il prenait des “mesures décisives” pour empêcher les tentatives chinoises de recruter des pilotes britanniques en service et anciens.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a été invité mardi lors de sa conférence de presse régulière à Pékin à commenter un rapport sur l’arrestation de Duggan dans le cadre d’enquêtes sur des pilotes embauchés pour former l’armée chinoise.

Duggan a déclaré dans son profil LinkedIn que depuis 2017, il était directeur général d’AVIBIZ Limited, “une société de conseil complète axée sur la croissance rapide et dynamique de l’industrie aéronautique chinoise”. AVIBIZ est basée à Qingdao, une ville de la province orientale du Shandong.

Duggan a déclaré avoir passé 13 ans dans le US Marine Corps jusqu’en 2002. Il est devenu pilote de chasse AV-8B Harrier et pilote instructeur pendant son service.

Il a vécu en Australie de 2005 à 2014, fondant et devenant pilote en chef de Top Gun Tasmania, une entreprise basée dans l’État de Tasmanie qui proposait des vols de joie dans un BAC Jet Provost, un entraîneur militaire britannique et un entraîneur militaire chinois à hélice. un CJ-6A Nanchang.

“Ces deux avions sont utilisés pour former les pilotes de l’armée de l’air au combat et aux manœuvres militaires, et l’équipe de Top Gun s’assure que les participants expérimentent les magnifiques capacités de ces machines volantes”, indique le site Web de l’entreprise.