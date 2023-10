Un ancien pasteur de la jeunesse de l’église Duluth Vineyard accusé d’avoir abusé sexuellement de 5 filles

Un ancien pasteur de la jeunesse de Duluth, Minnesota, à l’église Vineyard, fait face à des accusations criminelles de comportement sexuel impliquant cinq jeunes filles.

Jackson Michael Gatlin, 35 ans, a été arrêté et inculpé de 10 chefs d’accusation après cinq plaintes pénales. Il a été incarcéré mardi à la prison du comté de Saint Louis, selon le Tribune des étoiles.

Les procureurs affirment que Gatlin a agressé les cinq filles entre 2007 et 2010. Les victimes étaient âgées de 11 à 16 ans au moment des agressions présumées, selon des documents judiciaires.

Gatlin était un jeune pasteur à la Duluth Vineyard Church. Ses parents, Michael et Brenda Gatlin, ont été pasteur principal et pasteur principal de l’église, selon KSMP-TV.

En octobre 2022, un ancien membre du groupe de jeunes de Jackson Gatlin a contacté un membre de l’équipe de direction de l’église, qui a déclaré que Gatlin avait eu des relations sexuelles avec des filles mineures du groupe, selon Nouvelles du Nord maintenant.

En novembre, l’équipe dirigeante a contacté l’organisation d’enquête indépendante Godly Response to Abuse in the Christian Environment (GRACE) pour mener sa propre enquête sur les allégations d’abus, a rapporté le média.

Selon le calendrier de l’église, l’un de ses dirigeants a fait le rapport initial au service de police de Duluth le 9 novembre 2022. Mais un enquêteur lui a dit que la police ne pouvait pas faire grand-chose sans les noms des victimes.

Fin janvier 2023, l’église a fait son deuxième rapport à la police de Duluth. Les victimes avaient commencé à partager leurs histoires sur les réseaux sociaux, détaillant les abus présumés de Jackson Gatlin. Les dirigeants de l’Église ont signalé à la police les publications sur les réseaux sociaux et une enquête a été ouverte.

L’Église a déclaré avoir rompu les liens avec la famille Gatlin plus tôt cette année lorsqu’ils ont refusé de coopérer, selon le Tribune des étoiles.

Les témoins et les victimes ont décrit les Gatlin comme ayant une grande influence sur la congrégation, Nouvelles du Nord maintenant signalé. Selon le média, un ancien pasteur de la jeunesse de l’église a déclaré aux enquêteurs que Jackson Gatlin n’avait pas eu à passer par un processus de sélection – une vérification des antécédents et d’autres formations – avant d’être nommé chef du groupe de jeunes.

L’église Vineyard a affiché une longue chronologie de son enquête sur les abus présumés sur son site Web intitulé « Notre réponse à l’inconduite ». (Avertissement : cette page Web contient un lien vers les allégations d’abus sexuel)

Le 3 octobre, le comité spécial de l’église a ajouté une lettre à la page Web. Ce qui suit est une partie de cette lettre.

« Aux victimes qui signalent des crimes contre Jackson, nos cœurs sont brisés par votre douleur. Nous prions pour que vous ressentiez du réconfort, de la guérison et de la paix. Nous vous remercions pour le courage qu’il vous a fallu pour raconter votre histoire et nous espérons que le processus d’application de la loi contribuera à apporter guérison pour vous. Nous prions également pour que Dieu vous donne encore plus de courage, de force et d’espoir. Nous sommes dans cette tragédie avec vous. Et, dans la mesure où vous vous sentez à l’aise, nous voulons vous aimer et prendre soin de vous.

Nous reconnaissons également que le processus d’application de la loi peut inciter les victimes à dénoncer, notamment le rappel involontaire d’un traumatisme passé. Nous voulons vous aider et nous pouvons imaginer et respecter que vous puissiez hésiter à accepter notre aide. Vous pouvez interagir avec nous autant ou aussi peu que vous le souhaitez. Par exemple, nous serions ravis de prier avec vous et/ou de vous aider à vous fournir des conseils professionnels. Pour plus d’informations, veuillez contacter Becca Eastvold (cliquez sur le lien pour les coordonnées).

Nous sommes désolés que Duluth Vineyard soit le genre d’endroit où ce genre de comportement pourrait se produire. Nous nous excusons auprès des victimes signalantes et de la communauté Twin Ports. Nous travaillons à développer une culture plus résistante aux abus et à la toxicité. Les abus sexuels peuvent survenir n’importe où. Ce n’est pas une excuse pour que cela se produise dans le contexte de la communauté de Duluth Vineyard. Il s’agit plutôt d’un appel au changement dans notre société au sens large.

Nous souhaitons également dire une fois de plus à tous les survivants d’abus que nous vous entendons et vous croyons. Ce n’est jamais de votre faute. Et vous n’êtes pas seul. Nous prions pour vous et appelons notre communauté à un temps de prière et de lamentation. Comme Jésus a toujours été du côté des plus vulnérables et des blessés, dans notre réponse aux abus, la sécurité et les soins aux survivants doivent toujours passer en premier. »

« Dieu exige que nous agissions avec justice dans cette situation. Cela fait partie de notre engagement à rechercher la vérité. C’est pourquoi nous exigeons que tous les employés de Duluth Vineyard coopèrent à cette enquête criminelle. Si quelqu’un a des informations susceptibles d’aider la police, veuillez contactez-les. Peut-être que vous savez quelque chose et que dans le passé vous aviez l’impression que ce n’était pas à vous de dire quoi que ce soit ou que vous aviez peur de parler à la police. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous ne vous êtes pas présenté, s’il vous plaît, laissez Dieu vous donner ce dont vous avez besoin pour venir. Nous invitons également toute notre communauté à se joindre à nous dans la prière pour les responsables de l’application des lois impliqués dans cette affaire, pour le processus de justice humaine et pour que justice puisse être rendue.

Dieu exige également que nous aimions la miséricorde. En même temps que notre cœur se brise d’avoir signalé les victimes, nous reconnaissons la situation difficile et la douleur dans laquelle se trouvent les Gatlin. Nous ne préjugeons pas Jackson concernant les allégations criminelles et nous attendrons patiemment que le processus judiciaire soit terminé. Et Jésus lui-même se soucie de ceux qui sont accusés et même reconnus coupables de crimes. Jésus montre du doigt les prisonniers en visite et a été gentil avec le voleur sur la croix à côté de lui. Si vous êtes ami avec Jackson, l’amitié peut paraître différente maintenant et pourtant nous vous encourageons à continuer à être son ami. Comme Jésus, nous voulons avoir de la compassion pour tous et rechercher la justice pour tous. »

