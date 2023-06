Un ancien passager d’OceanGate dit que tout le monde sur la mission du Titanic a été informé à quel point c’était « dangereux »

Un ancien passager qui a visité le site de l’épave du Titanic à bord du vaisseau submersible Titan d’OceanGate, aujourd’hui disparu, a déclaré que toutes les personnes impliquées dans le voyage en haute mer étaient « intimement informées » à quel point il s’agissait d’une « mission dangereuse ».

Fred Hagen s’est entretenu avec « Fox & Friends » mercredi matin alors que la Garde côtière estime qu’il reste moins de 24 heures d’oxygène dans le Titan, qui a disparu dimanche lors d’une expédition pour visiter ce qui reste du Titanic.

« Il y avait des protocoles de sécurité en place. Je sais qu’il y a une grande controverse maintenant qu’il y a eu une catastrophe, les gens doutent et se demandent pourquoi il n’y avait pas de systèmes de sauvegarde », a déclaré Haden, un homme d’affaires et explorateur de Pennsylvanie. « On nous a tous dit – intimement informés – qu’il s’agissait d’une mission dangereuse qui pouvait entraîner la mort et des blessures. C’était donc bien compris.

« Nous connaissions le fonctionnement du sous-marin, nous connaissions divers protocoles – mais ce n’est pas une opération sûre en soi », a-t-il ajouté. « Et cela fait partie de la recherche et du développement, de l’exploration et de l’expérimentation. »

MISES À JOUR EN DIRECT : RECHERCHE DU SUB OCEANGATE MANQUANT

Hagen a également déclaré: « Si les frères Wright s’étaient écrasés lors de leur premier vol, ils auraient quand même quitté les liens de la terre et ils se seraient écrasés. Ils n’avaient pas de système de secours et Stockton Rush est un visionnaire qui tente de démocratiser les profondeurs, essayer d’ouvrir l’océan, et cela n’était pas possible sans risque. »

Rush, le PDG d’OceanGate, est l’une des cinq personnes actuellement portées disparues à bord du navire.

Hagen a visité l’épave du Titanic aux côtés du marin français Paul-Henry Nargeolet, une autre personne portée disparue.

DE NOUVEAUX ACTIFS « SUR SCÈNE » DANS LA RECHERCHE DU SOUS-MARIN TITANIC MANQUANT APRÈS QUE LES CANADIENS ONT REPÉRÉ DES « BRUITS SOUS-MARINS »

Il a décrit Nargeolet comme « l’un des êtres humains les plus merveilleux et les plus chaleureux que j’aie jamais rencontrés ».

« Il est une légende vivante dans la communauté de la plongée profonde », a déclaré Hagen. « Et même les personnes que j’ai entendues qui critiquent ce qu’OceanGate a tenté de faire conviennent que PH est l’un des meilleurs et des plus accomplis professionnels de l’industrie de la plongée profonde. »

PRÉVISIONS MÉTÉO POUR LES DERNIÈRES HEURES ALORS QUE LES ÉQUIPAGES RECHERCHENT LE SOUS-MARIN OCEANGATE TITAN

« Je dis cela dans l’espoir le plus cher que notre bon ami PH soit vivant aujourd’hui », a ajouté Hagen.

On ne sait toujours pas ce qui est arrivé à l’OceanGate Titan.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Tant qu’il y a une chance qu’ils survivent et nous reviennent vivants, nous devons nous concentrer uniquement sur le sauvetage. … Nous devons croire que nous devons faire tous les efforts », a déclaré Hagen à « Fox & Friends ».

« Personne ne sait exactement ce qui n’allait pas », a-t-il ajouté. « S’il y avait eu une fuite et une implosion, ils auraient été tués sur le coup. »