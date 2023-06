Un ancien passager dit que le submersible du Titanic est « à la merci des dieux », alors que la recherche entre dans le troisième jour

Comme ça arrive6h30Un ancien touriste lors d’une plongée sur le Titanic qualifie le voyage de « tout à fait remarquable » – mais risqué

Un petit submersible aurait dû refaire surface à St. John’s hier soir après une expédition pour voir l’épave du Titanic. L’homme d’affaires à la retraite de St. John’s, Colin Taylor, qui a déjà fait le voyage, a déclaré à l’animateur de As It Happens, Nil Köksal, qu’il est clair que la plongée profonde comporte un certain risque.