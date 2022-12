Un ancien parcours de golf réaménagé dans le Cheshire sera transformé en forêt

C’était autrefois un terrain de golf immaculé où des footballeurs tels que Michael Owen et Dietmar Hamann jouaient.

De nos jours, les seuls trous sont ceux faits par les blaireaux et les pics. Au lieu de golfeurs, des jeunes arbres de bouleau verruqueux défilent sur les verts.

Au cours des deux années qui ont suivi sa fermeture, le parcours de golf de Frodsham dans le Cheshire s’est régénéré. Aujourd’hui, il est en train d’être transformé en bois public après avoir été acquis par le Fiducie des bois.

Le parcours de 18 trous fait partie d’un nombre croissant d’étendues de terrain autrefois exclusives consacrées au golf qui sont mises à une nouvelle utilisation plus conviviale pour la communauté alors que les militants attirent l’attention sur la valeur des espaces verts à proximité des zones urbaines.

“Nous sommes vraiment enthousiasmés par cet endroit”, a déclaré Simon Mangeean du Woodland Trust, donnant au Guardian une visite exclusive des fairways désormais appréciés par les joggeurs et les promeneurs de chiens locaux. «Pendant le verrouillage, les gens sont sortis et ont pratiquement réquisitionné l’espace. Une fois que l’opportunité est là, cela devient presque comme une terre commune.

Le parcours de golf de Frodsham a fermé pendant la pandémie. Lorsqu’il a été mis en vente, les résidents locaux craignaient que le site pittoresque de 94 acres (38 hectares) ne devienne un lotissement. Au lieu de cela, il a été acheté par une fiducie caritative et loué au Woodland Trust, qui doit permettre la régénération naturelle parallèlement à la plantation d’arbres et à la création de clairières riches en fleurs sauvages.

À Brighton, le terrain de golf Waterhall, propriété du conseil, est en train d’être réensemencé, tandis que l’ancien parc 18 trous de Beckenham Place a été transformé en le plus grand parc du sud-est de Londres. D’autres cours appartenant au conseil en Exeter et Sunderland sont également transformés en espaces verts sauvages pour l’homme et la nature.

À l’extrémité nord d’une crête de grès qui traverse le Cheshire, l’ancien parcours de Frodsham offre des vues spectaculaires sur Frodsham Marsh, une zone humide protégée au niveau international, et à travers la Mersey jusqu’à la cathédrale anglicane de Liverpool à l’horizon lointain.

Le site devient le dernier ajout à la Forêt du Nordun effort pour ajouter 50 m d’arbres à 10 000 miles carrés du nord de l’Angleterre, principalement sans arbres, de Liverpool à Hull.

Transformer le parcours en bois reconnectera les anciens bois de Frodsham Hill Woods, Snidley Moor et Woodhouse Hill. “C’était une opportunité hautement stratégique car elle se heurtait à une forêt ancienne”, a déclaré Mangeean. “Avec cette terre, nous pouvons protéger notre forêt ancienne, en particulier de la dérive de pulvérisation de pesticides et d’herbicides des terres agricoles, et rendre cet habitat plus grand, meilleur et plus uni.”

Les arbres plus anciens, y compris certains frênes vénérables et d’autres espèces indigènes plantées par le terrain de golf, seront conservés, les geais et les écureuils aidant à planter les glands des vieux chênes bordant le site. Des volontaires de la communauté locale planteront également des arbres à partir de semences locales.

Un tiers du parcours restera un espace ouvert tel que des clairières semées de fleurs sauvages, conservant ainsi les vues spectaculaires sur la Mersey ainsi que les espèces de prairie biodiversifiées. “Ce ne sera pas du tout des arbres mur à mur”, a déclaré Mangeean. Pendant ce temps, le club-house a été transformé en crèche pour enfants Ashton House et le Woodland Trust espère que la nouvelle forêt offrira des opportunités forestières aux enfants d’âge préscolaire ainsi qu’aux écoles primaires et secondaires locales.

Le plan a été bien accueilli par les marcheurs locaux. “Je suis content”, a déclaré Cliff Seeger. « J’ai entendu dire qu’ils allaient y planter des milliers d’arbres supplémentaires. Il y a de la place pour beaucoup plus d’arbres et l’environnement a besoin de plus d’espaces verts.

“C’est comme si un parc de campagne s’était ouvert”, a déclaré Sophie Gibson. “Je pense que certains golfeurs ne sont pas aussi heureux, mais c’est un endroit charmant avec de superbes vues.”

Mais dans le bourg voisin de Frodsham, il est difficile de trouver des dissidents, même parmi les golfeurs. Un golfeur local a déclaré : « C’est une bonne nouvelle, c’est bien mieux que de construire des logements dessus.

“Nous sommes tous ravis”, a déclaré Jayne Davies, propriétaire de l’animalerie Tail Mates et du café acceptant les chiens. « C’était un très beau terrain de golf, mais c’est bien d’avoir quelque chose pour tout le monde. Tout le monde ne joue pas au golf – une forêt est plus universelle.

“C’est une bonne chose de voir des gens utiliser cet endroit, sortir pour faire de l’exercice ou se nourrir spirituellement”, a déclaré Mageean. Le Woodland Trust n’est pas contre les terrains de golf, mais souhaiterait davantage de liens respectueux de la faune. « La valeur de la biodiversité des terrains de golf pourrait être massivement augmentée s’ils changeaient leurs pratiques de gestion conventionnelles. Si j’étais golfeur, j’aimerais voir plus de fleurs sauvages à l’état brut par exemple.

Le militant et écrivain Guy Shrubsole, qui a lancé une pétition pour ouvrir les terrains de golf urbains au public pendant la pandémie, a déclaré que la conversion de Frodsham en bois était un bon signe. « Les terrains de golf occupent une part disproportionnée de notre ceinture verte et des espaces verts des villes. Dans les zones urbaines, beaucoup plus d’entre eux doivent être réaménagés en parcs publics remplis d’animaux sauvages plutôt qu’en verts entretenus.

La crête de grès de Frodsham est riche en archéologie, des forts de colline de l’âge du fer aux tertres de l’âge de pierre. Mangeean a ajouté : “Je me demande ce que les archéologues du futur penseront des bunkers sablonneux au milieu d’une forêt ?”