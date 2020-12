Dans son homélie de la veille de Noël de cette année, le pape François a déclaré que les vacances devraient rappeler aux gens de faire ce qu’ils peuvent pour les personnes dans le besoin. C’est un message mis en pratique à deux pas du Vatican – où un refuge pour sans-abri ouvert par le pape François l’année dernière offre abri et espoir à ses habitants.

Un repas chaud et un abri sûr pour la nuit. La vie n’a pas toujours été gentille avec ces gens, mais ils peuvent maintenant profiter du confort et de la beauté de ce noble palais du 17ème siècle sur la place Saint-Pierre à Rome.

Le pape a ouvert le refuge en novembre 2019 et l’a déclaré un endroit où les plus démunis peuvent trouver leur chemin vers une vie meilleure.

Carlo Santoro est directeur du Palais Migliori de la communauté St.Egidio:

«De nombreux pauvres sont restés ici et beaucoup ont finalement trouvé leur propre chemin, leur maison; souvent, certains sont même retournés dans leurs familles. »

Cette transition vers une nouvelle vie est encore plus importante aujourd’hui, à l’ère du COVID-19, en particulier pour les sans-abri sans soins de santé.

«En ce moment, il est très difficile d’accéder au système de santé à cause de la pandémie, cet aspect est plus important que jamais», déclare la médecin Claudia Palazzolo, bénévole au Palais Migliori. «Ils ont peur d’aller à l’hôpital et de nombreux services hospitaliers sont fermés. Ainsi, nous pouvons éviter les accès inutiles aux salles d’urgence, lorsque cela est possible. »

«Malheureusement, nous vivons dans cette situation, où tous les hôpitaux sont en fait dédiés à Covid», déclare le directeur Carlo Santoro. «Au cours du dernier mois, trois personnes sont mortes seules dans la rue, juste ici au coin de la rue, et aucune d’elles parce que de Covid, mais parce qu’ils étaient restés seuls.

« C’est comme à la maison pour moi », dit Mario Brezza, qui vit au refuge. « Vous pouvez dormir, manger, vous laver; sinon, où iriez-vous? Remercions le Pape, qui a ouvert ce lieu l’année dernière. Sinon, où en serions-nous tous les 32 maintenant?

Des gens comme Mario Brezza disent qu’ils ont trouvé une famille ici et aujourd’hui, ils profiteront du déjeuner de Noël ensemble.

«Le déjeuner de Noël de la communauté St. Egidio crée un lien unique avec les gens», dit Carlo Santoro. «Non seulement avec les pauvres, mais c’est un lien très fort pour nous aussi, car c’est une réunion de famille pour ceux qui ne le font pas. avoir une famille, pour ceux qui resteraient seuls le jour de Noël.