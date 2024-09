Un ancien officier témoigne avoir battu un Tyre Nichols « impuissant » puis avoir menti à ce sujet

MEMPHIS, Tennessee — Un ancien policier de Memphis a témoigné mardi qu’il avait frappé une personne « impuissante » Pneu Nichols au moins cinq fois tandis que deux collègues lui tenaient les bras et lui disaient « frappe-le », puis mentaient à son superviseur au sujet de leur recours à la force dans une coups qui se sont avérés fatals.

Emmitt Martin III a témoigné qu’il était au contrôle routier le 7 janvier 2023, lorsque Nichols a été arrêté et arraché de sa voiture. Nichols a pris la fuite, mais Martin a déclaré que Tadarrius Bean et Justin Smith ont pris en chasse l’homme de 29 ans et l’ont frappé sans leurs menottes lorsque Martin les a rattrapés.

«Ils l’ont agressé», a déclaré Martin mardi.

Bean, Smith et Demetrius Haley ont plaidé non coupables des accusations selon lesquelles ils ont privé Nichols de ses droits civils par un usage excessif de la force et un défaut d’intervention, et ont fait obstruction à la justice par subornation de témoins.

Les quatre hommes, ainsi que Desmond Mills Jr., ont été licenciés par le département de police après la mort de Nichols. Le passage à tabac a été filmé par la police, qui a été rendue publique. Les policiers ont ensuite été inculpés par un grand jury fédéral. Martin et Mills ont a accepté des accords de plaidoyer et témoignent contre leurs anciens collègues.

Les jurés ont regardé des clips vidéo pendant que la mère et le beau-père de Nichols, RowVaughn et Rodney Wells, étaient assis à l’extérieur de la salle d’audience. RowVaughn Wells n’a jamais vu la vidéo. Le frère de Nichols l’a regardée à l’intérieur.

Martin a déclaré qu’il était en colère que Nichols se soit enfui du contrôle routier et que l’équipe n’ait pas encore procédé à d’arrestations cette nuit-là.

« J’ai pensé que c’est ce qu’il devrait obtenir », a déclaré Martin.

La procureure Kathryn Gilbert a demandé à Martin si les policiers étaient autorisés à utiliser la force parce qu’ils étaient en colère.

« Non, madame », a-t-il dit, ajoutant qu’il aurait dû intervenir.

Martin a déclaré avoir jeté sa caméra corporelle par terre.

« Je ne voulais pas montrer ce que nous faisions », a-t-il déclaré. « Nous attaquions M. Nichols. »

Martin a déclaré avoir donné des coups de pied à Nichols, tandis que Mills le frappait avec une matraque. Martin a ensuite déclaré avoir frappé Nichols au moins cinq fois, tandis que Bean et Smith lui tenaient les bras et l’encourageaient à continuer. Les policiers lui tenaient les bras tout en lui donnant l’ordre de leur donner les mains.

« Il était impuissant », a déclaré Martin à propos de Nichols.

Martin a déclaré qu’il n’avait pas informé le lieutenant Dewayne Smith, son superviseur, de leur recours à la force. Martin a déclaré avoir dit à Smith que Nichols était sous l’emprise de la drogue, sans preuve, et que les policiers avaient menti sur le fait que Nichols avait foncé dans la circulation en sens inverse et avait porté un coup sur eux lors du contrôle routier.

Martin a témoigné que, bien qu’il ait senti une pression sur sa ceinture d’arme lors du contrôle routier, il n’a jamais vu Nichols mettre ses mains sur son arme. Pourtant, a déclaré Martin, il a dit à son superviseur que Nichols avait les mains sur son arme.

« J’ai exagéré ses actions pour justifier les miennes », a déclaré Martin.

Il a déclaré que ses collègues avaient compris qu’ils n’allaient pas me dénoncer et que je n’allais pas les dénoncer.

Martin a déclaré qu’ils avaient violé la politique du département en utilisant la force et en mentant à ce sujet.

Nichols, qui était noir, a été aspergé de gaz poivré et frappé avec un pistolet paralysant lors du contrôle routier, mais il s’est enfui. vidéo de la police Les cinq policiers, qui sont également noirs, ont rattrapé Nichols et l’ont battu à environ un pâté de maisons de chez lui, alors qu’il appelait sa mère.

La vidéo montre les policiers qui se déplacent et discutent pendant que Nichols se débat avec ses blessures. Nichols est décédé le 10 janvier 2023, trois jours après le passage à tabac.

Un rapport d’autopsie révèle que Nichols, père d’un garçon aujourd’hui âgé de 7 ans, est mort des suites de coups à la tête. Le rapport décrit des lésions cérébrales, des coupures et des contusions sur sa tête et sur d’autres parties de son corps.

Les cinq policiers ont également été inculpés de meurtre au deuxième degré devant un tribunal d’État, où ils ont plaidé non coupables, même si Mills et Martin devraient changer de plaidoyer. La date du procès devant le tribunal d’État n’a pas encore été fixée.

Le journaliste de l’Associated Press Jonathan Mattise a contribué à cet article depuis Nashville, Tennessee.