Un ancien officier qui a plaidé coupable témoigne du passage à tabac de Tire Nichols : « J’avais l’impression de paniquer »

Un ancien policier de Memphis a témoigné jeudi lors du procès fédéral de trois ex-officiers accusés d’avoir été battus à mort en janvier 2023 par Tire Nichols et qu’il pensait avoir paniqué pendant la rencontre.

« J’ai perdu mon sang-froid », a déclaré Desmond Mills Jr., qui a plaidé coupable aux accusations liées à la mort de Nichols, lorsqu’on lui a demandé s’il s’était accidentellement aspergé de poivre pendant la rencontre, selon WATN, la filiale d’ABC à Memphis couvrant l’affaire dans la salle d’audience. « J’avais l’impression de paniquer. »

Justin Smith, Demetrius Haley et Tadarrius Bean ont été inculpés le 12 septembre 2023 pour violation des droits civils de Nichols par recours excessif à la force, agression illégale, non-intervention dans l’agression et non-assistance médicale. Ces accusations sont passibles d’une peine maximale de prison à vie, selon le ministère américain de la Justice. Les policiers ont plaidé non coupables de toutes les accusations.

Ce 26 janvier 2023, une photo de réservation publiée par le bureau du shérif du comté de Shelby, Tennessee, montre l’ancien officier de police de Memphis, Desmond Mills Jr., à Memphis. Bureau du shérif du comté de Shelby via AP

Mills et Emmitt Martin III, les deux autres agents également inculpés dans cette affaire, ont plaidé coupables à certaines des accusations fédérales.

Mills a plaidé coupable à deux des quatre chefs d’accusation de l’acte d’accusation : force excessive et défaut d’intervention, ainsi que complot pour dissimuler son recours à la force illégale, selon le DOJ. Le gouvernement a déclaré qu’il recommanderait une peine maximale de 15 ans de prison, sur la base des termes de l’accord de plaidoyer de Mills.

Martin a plaidé coupable de force excessive et de défaut d’intervention, ainsi que de complot en vue de falsifier des témoins, selon les archives judiciaires. Les deux autres accusations seront abandonnées lors du prononcé de la peine, prévu pour le 5 décembre, selon les archives judiciaires.

Mercredi, Mills a réitéré son témoignage de la veille selon lequel il était en colère de s’être aspergé de gaz poivré et d’avoir donc utilisé une force excessive sur Nichols, selon WATN.

«J’étais en colère parce que je viens de [pepper] je me suis aspergé le visage », a déclaré Mills mardi, selon WATN. « Je ne lui ai pas donné l’occasion de me donner ses mains. »

Le juge Mark Norris a demandé mercredi au jury de ne pas tenir compte de la partie émotionnelle du témoignage de Mills mardi, lorsqu’on a demandé à Mills qui avait utilisé une force excessive dans les images de la caméra du corps de la police de la nuit du passage à tabac de Nichols, selon WATN. Mills n’a pas répondu à la question directe, mais a fondu en larmes à la barre.

«J’aurais aimé arrêter les coups de poing. Ça fait mal de regarder. Ça fait tellement mal à l’intérieur », a déclaré Mills, qui a pleuré lors de son témoignage, selon WATN. « C’était mal à chaque fois que l’image est à l’écran de savoir que j’en fais partie. J’ai rendu son enfant orphelin de père. Je suis désolé. Je suis désolé. Je sais que « désolé » ne le ramènera pas, mais je prie pour que son enfant ait tout ce dont il a besoin pour grandir. »

« Nous prions pour toutes les personnes impliquées », a déclaré Ben Crump, l’avocat des droits civiques représentant la famille Nichols, lors d’une veillée de prière mercredi matin devant le palais de justice, lorsqu’on lui a demandé sa réponse concernant le témoignage émouvant de Mills.

Crump a déclaré que ce procès était l’un des procès les plus émouvants auxquels il ait jamais assisté, un sentiment partagé par Antonio Romanucci, son co-avocat.

« Dans ma carrière, qui dure maintenant plus de 40 ans », a déclaré Romanucci, « je n’ai jamais vu un tel témoignage qu’hier, un policier qui avait une telle contrition », a déclaré Romanucci. « [Former] L’agent Mills, sans le savoir, vient de parler de la raison pour laquelle nous sommes ici, et c’est pour la responsabilité. »

Cette combinaison d’images de réservation fournies par le bureau du shérif du comté de Shelby, au Tennessee, montre, de gauche à droite, Tadarrius Bean, Demetrius Haley et Justin Smith. Bureau du shérif du comté de Shelby via AP

L’accusation a déclaré à ABC News plus tôt ce mois-ci qu’elle n’aurait aucune déclaration avant le procès. Les avocats de la défense n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’ABC News.

« La première fois que j’ai regardé la vidéo avec mon avocat, je ne pouvais plus la retenir », a déclaré Mills jeudi lorsque l’accusation lui a demandé pourquoi il avait plaidé coupable, selon WATN. « Je veux arranger les choses. »

Mills était d’accord avec Martin Zummach, l’avocat de Smith, lors du contre-interrogatoire jeudi lorsqu’il a demandé si les menottes, qui étaient fixées à l’un des poignets de Nichols à un moment donné au cours de la rencontre, pouvaient être considérées comme une arme mortelle et pourraient conduire à une force mortelle. étant autorisé par la police, selon WATN. L’ancien officier a également reconnu que la « force nécessaire » peut être très laide et violente.

Les avocats de la défense ont interrogé Mills mercredi sur l’utilisation de sa matraque sur Nichols, que Mills a déclaré mardi avoir utilisée pour frapper Nichols trois fois la nuit de leur rencontre, selon WATN.

Mills a affirmé qu’il n’avait pas utilisé la matraque pour frapper Nichols à la tête, mais a admis qu’il l’avait mal utilisée car elle était uniquement destinée à être utilisée en légitime défense, selon WATN. Il a déclaré que c’était la première fois qu’il utilisait sa matraque ou utilisait une force excessive sur un suspect.

Mills a noté que l’utilisation de sa matraque n’était pas due au fait que les commandes verbales ne fonctionnaient pas sur Nichols lorsque la défense le lui demandait, selon WATN.

Mills n’était pas d’accord avec l’avocat de Bean lorsqu’il a demandé à Mills s’il était le seul à pouvoir intervenir pour arrêter les coups, puisque Mills n’avait pas la main sur Nichols cette nuit-là, selon WATN. L’ancien officier a affirmé que les autres agents auraient pu éloigner Nichols des frappes et des coups de poing pendant qu’ils lui tenaient les mains.

Mills a admis à la défense que la raison pour laquelle il avait modifié sa déclaration sur ce qui s’était passé cette nuit-là était parce qu’il avait accepté un accord de plaidoyer auprès des procureurs, selon WATN. Il a déclaré avoir menti dans des déclarations antérieures.

Mills a déclaré aux procureurs que lorsqu’il avait dit au lieutenant Dewayne Smith, son ancien superviseur, que l’arrestation avait été effectuée « selon les règles », il avait seulement dit cela pour cacher ce qui s’était réellement passé, selon WATN. L’ancien officier a affirmé qu’il existait un accord mutuel selon lequel leurs conversations hors caméra ne seraient pas rapportées.

« J’avais besoin de ce travail pour ma femme et mes enfants », a déclaré Mills lorsque l’accusation lui a demandé pourquoi il n’avait pas dit la vérité au départ sur cette rencontre. « Ce travail a une bonne assurance. J’ai des enfants ayant des besoins spéciaux. J’avais besoin de ce travail pour ma famille. Je les ai laissé tomber. »

Mills a été interrogé sur sa réponse aux formes de résistance résultant de l’incident, déclarant qu’elles n’étaient pas exactes et que Nichols « n’était pas agressif du tout », selon WATN.

Mills a déclaré que Haley lui avait demandé si la caméra corporelle de Mills l’avait capturé lors de la rencontre avec Nichols.

« J’espère que je ne suis pas là », a déclaré Mills. Haley lui a dit.

Une photo de Tire Nichols est affichée à l’extérieur du sanctuaire pendant le service religieux à l’église Mt. Olive Cathedral CME le 29 janvier 2023 à Memphis, Tennessee. Joshua Lott/Le Washington Post via Getty Images

Les images des caméras corporelles montrent que Nichols s’est enfui après que la police l’a arrêté le 7 janvier 2023 pour conduite imprudente, puis l’a électrocuté avec un Taser et lui a aspergé de poivre.

Les policiers auraient ensuite battu Nichols quelques minutes plus tard après l’avoir retrouvé. Après l’affrontement avec la police, Nichols a été transféré à l’hôpital dans un état critique.

« J’allais le suivre, de toute façon, [with] la dissimulation », a déclaré Mills. « En espérant pour le mieux que M. Nichols survivrait et que tout cela s’effondrerait. »

Nichols, 29 ans, est décédé à l’hôpital le 10 janvier 2023. Des images montrent les policiers se promenant, se parlant alors que Nichols était blessé et assis par terre.

La chef de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a déclaré qu’elle n’avait pas été en mesure de prouver que Nichols conduisait de manière imprudente. L’incident a déclenché des protestations et des appels à une réforme de la police.

Après l’affrontement avec la police, Nichols a été transféré à l’hôpital dans un état critique. Le rapport d’autopsie officiel du médecin légiste sur Nichols a montré qu’il « est mort de lésions cérébrales causées par un traumatisme contondant », a déclaré le bureau du procureur à la famille de Nichols en mai 2023.

Les cinq anciens policiers inculpés dans cette affaire étaient tous membres de l’unité SCORPION du département de police de Memphis, une unité de répression de la criminalité qui a été dissoute après la mort de Nichols. Tous les agents ont été licenciés pour avoir enfreint les politiques du MPD.

« En tant qu’officier, je réagis aux scènes où la victime ressemble à M. Nichols [did after he was beaten] », a déclaré Mills. « C’était la première fois que j’en faisais partie. »

Le contre-interrogatoire de Mills s’est terminé jeudi, selon WATN.

Deena Zaru et Sabina Ghebremedhin d’ABC News ont contribué à ce rapport.