Un ancien officier impliqué dans la fusillade d’une manifestation en 2020 évite la prison

LOUISVILLE, Ky. (AP) – Un ancien officier de police de Louisville accusé d’avoir provoqué une fusillade mortelle lors des manifestations de 2020 contre la mort de Breonna Taylor a été condamné lundi à deux ans de probation.

Katie R. Crews, 30 ans, a plaidé coupable l’année dernière à un chef d’accusation d’avoir utilisé une force excessive lors d’une répression du couvre-feu en 2020 qui s’est terminée par la mort par balle du propriétaire du restaurant David McAtee.

Au tribunal lundi, le juge de district américain Benjamin Beaton a qualifié les actions de Crews d ‘”incroyablement dangereuses” et a doublé une période de probation recommandée d’un an à deux ans. Crews a également reçu l’ordre d’effectuer 200 heures de travaux d’intérêt général et elle ne peut plus travailler dans les forces de l’ordre.

Beaton a déclaré qu’il était réticent à permettre à Crews d’éviter une peine de prison, mais on lui a dit que la famille de McAtee avait donné sa bénédiction à la peine recommandée.

“Aucun d’entre nous ne devrait minimiser cela”, a déclaré Beaton lors de l’audience d’une heure.

Lundi également, les avocats de la famille de McAtee ont annoncé le règlement d’un procès pour mort injustifiée. La poursuite intentée contre la police de Louisville, deux membres de la Garde nationale et les équipages a été réglée pour 725 000 $, a déclaré l’avocat Steve Romines.

“La famille voulait mettre tous les litiges derrière eux, à la fois pour eux-mêmes et pour la ville que David aimait”, a déclaré Romines dans un SMS. Il a déclaré que la mère de McAtee avait 89 ans et n’avait “aucune envie de plaider pendant encore cinq ans”.

La mort de McAtee a encore irrité les manifestants qui avaient commencé à se masser dans les rues du centre-ville de Louisville en mai 2020 à la suite de la mort de Taylor, un technicien médical noir tué par la police qui est entré dans son appartement en utilisant un mandat de drogue falsifié.

Les équipages ont tiré des boules de poivre sur une foule près du restaurant de McAtee et dans sa cuisine, où sa nièce a été frappée à l’épaule. McAtee a riposté avec une arme de poing et a été mortellement abattu par un membre de la Garde nationale qui avait été déployé à Louisville pour aider à faire respecter les couvre-feux.

L’ancienne chef de la police du métro de Louisville, Erika Shields, a déclaré que le tir des boules de poivre par Crews “a vraiment déclenché le chaos qui s’en est suivi”.

Crews a été licenciée l’année dernière pour avoir aggravé le conflit la nuit de la mort de McAtee et pour un incident distinct au cours duquel elle s’était moquée d’un manifestant sur les réseaux sociaux quelques jours plus tôt.

L’ancien officier avait été photographié par les médias avec un manifestant qui semblait lui offrir une fleur. Crews a publié la photo sur les réseaux sociaux et a écrit qu’elle espérait que “les boules de poivre avec lesquelles (le manifestant) s’est allumé un peu plus tard lui faisaient mal”.

“Reviens te chercher une autre vieille fille, je serai de nouveau en ligne ce soir”, a écrit Crews.

L’avocat de Crews, Steve Schroering, a déclaré lundi devant le tribunal que la femme sur la photo insultait et réprimandait les officiers cette nuit-là, y compris Crews, selon des critiques d’images de caméras corporelles. Schroering a déclaré que les officiers subissaient une pression extrême pendant les manifestations et que la publication de Crews sur les réseaux sociaux était “une réaction à quelque chose qui a été diffusé au public qui n’était pas vrai”.

Le soir de la mort de McAtee, Crews faisait partie d’un groupe d’officiers de Louisville et de membres de la Garde nationale envoyés dans une zone près de son restaurant, YaYa’s BBQ, pour disperser une foule.

Les équipages se sont approchés de la cuisine du restaurant tout en tirant des boules de poivre non létales, qui libèrent un agent chimique. Les tirs de Crews ont incité les passants à se précipiter dans la cuisine de McAtee, et Crews a continué à tirer dans cette direction. La nièce de McAtee, debout sur le seuil de la cuisine, a été touchée à l’épaule par l’une des balles non létales de Crews.

Après que sa nièce ait été touchée, McAtee a sorti un pistolet de sa hanche et a tiré un coup de feu par la porte. Les équipages et autres officiers sont alors passés aux balles réelles et McAtee, penché à la porte de sa cuisine, a été mortellement touché à la poitrine. Des membres de la famille ont déclaré dans un procès contre Crews que McAtee ne savait pas que des balles non létales étaient tirées sur le restaurant.

Les procureurs ont par la suite innocenté des officiers de Louisville et deux membres de la Garde nationale dans une enquête criminelle sur la mort de McAtee, affirmant qu’ils étaient justifiés d’utiliser une force meurtrière parce que McAtee leur avait tiré dessus.

Dylan Lovan, l’Associated Press