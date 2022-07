Un ancien officier écope de 3 ans pour avoir violé les droits de George Floyd

L’ancien officier de police de Minneapolis, J. Alexander Kueng, a été condamné mercredi par un tribunal fédéral à trois ans de prison pour avoir violé les droits civils de George Floyd lors du meurtre de mai 2020.

Le coaccusé de Kueng, Tou Thao, devait être condamné plus tard mercredi.

Kueng et Thao ont été reconnus coupables en février de deux chefs d’accusation de violation des droits civils de Floyd. Le jury a conclu qu’ils avaient privé l’homme noir de 46 ans de soins médicaux et n’avaient pas réussi à arrêter Derek Chauvin alors qu’il s’agenouillait sur le cou de Floyd pendant 9 minutes et demie. Kueng, qui est noir, a été condamné à trois ans pour chaque chef d’accusation, à purger simultanément.

La peine inférieure pour Kueng soulève des questions quant à savoir s’il envisagerait un accord de plaidoyer ou risquerait un procès devant un tribunal d’État le 24 octobre, lorsque lui et Thao feront face à des chefs d’accusation de complicité de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

L’ancien officier de police du Minnesota Tou Thao pose sur une photo de réservation à la prison du comté de Hennepin à Minneapolis le 3 juin 2020. (Bureau du shérif du comté de Hennepin/Reuters)

Kueng a tenu le dos de Floyd, l’ancien officier Thomas Lane a tenu ses pieds et Thao a retenu les passants, dont certains ont enregistré une vidéo qui a conduit à des manifestations dans le monde entier.

Le gouvernement fédéral américain a porté plainte pour atteinte aux droits civils contre les quatre officiers en mai 2021, un mois après que Chauvin a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire par un tribunal d’État. Ils ont été considérés comme une affirmation des priorités du ministère américain de la Justice pour lutter contre les inégalités raciales dans la police, une promesse faite par le président Joe Biden avant son élection. Et ils sont intervenus juste une semaine après que les procureurs fédéraux ont porté des accusations de crimes de haine dans le meurtre d’Ahmaud Arbery, 25 ans, en Géorgie et ont annoncé deux enquêtes approfondies sur la police dans deux États.

Chauvin, qui a plaidé coupable l’année dernière pour avoir violé les droits civils de Floyd et les droits civils d’un adolescent dans une affaire sans rapport, a été condamné à 21 ans de prison fédérale. Lane, qui a demandé à deux reprises si Floyd devait être roulé sur le côté pour qu’il puisse respirer, a été reconnu coupable d’un chef d’accusation et a été condamné la semaine dernière à 2 ans et demi de prison – une peine que le frère de Floyd, Philonise, a qualifiée d'”insultante”.

Pour Kueng, les procureurs ont demandé moins de temps que Chauvin et “sensiblement” plus que Lane. L’avocat de Kueng avait demandé deux ans, selon les procureurs.

Une femme passe devant une murale de George Floyd à Montréal le 13 juin 2020. (Graham Hughes/Presse Canadienne)

Kueng et Thao ont obtenu une victoire la semaine dernière lorsque le juge de district américain Paul Magnuson a rendu des décisions qui affectent la façon dont leurs peines fédérales seront calculées. Les décisions – en particulier une qui fait référence à leurs crimes avec un homicide involontaire au lieu d’un meurtre – signifiaient que les hommes se dirigeaient vers les audiences de mercredi avec une fourchette recommandée de 4 ¼ à 5 ¼ ans. Ils auraient pu être condamnés à perpétuité.

Mark Osler, professeur à la faculté de droit de l’Université de St. Thomas et ancien procureur fédéral, a déclaré avant les audiences qu’une fois que les hommes sauraient quelles sont leurs peines fédérales, ils chercheraient probablement un accord de plaidoyer sur les accusations d’État qui gagneraient. t dépasser la peine fédérale et les laisser purger les peines simultanément.

Kueng et Thao, qui est Hmong américain, peuvent encore faire appel de leurs condamnations fédérales. S’ils plaident coupables devant un tribunal d’État, tout appel fédéral serait sans objet, a déclaré Mike Brandt, un avocat de la défense pénale qui a suivi l’affaire. Mais il est également difficile de gagner un appel fédéral, a-t-il déclaré.

REGARDER | Réactions au verdict de culpabilité de Chauvin: Le verdict de culpabilité dans le meurtre de George Floyd apporte un soulagement et appelle à une réforme de la justice à travers les États-Unis De nombreux Noirs américains ont exprimé un sentiment de soulagement après que Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd, mais cela a également renforcé les appels à davantage de réforme de la justice à travers le pays, y compris de la Maison Blanche.

“Ce sont quelques-uns des calculs qu’ils vont devoir faire en termes de” Est-ce que j’irai en procès et risquerai quelque chose de pire? Est-ce que je pense que j’ai une bonne chance d’interjeter appel dans l’affaire fédérale? “, A déclaré Brandt.

Lane, qui est blanc, a plaidé coupable à une accusation portée par l’État pour avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré et attend la condamnation dans cette affaire. Il a été autorisé à rester libre sous caution après sa condamnation fédérale.

Chauvin, qui est blanc, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré par un tribunal d’État et purge une peine d’État de 22 ans et demi. Ses peines fédérales et étatiques sont purgées simultanément.