Un ancien officier du Texas reconnu coupable d’homicide involontaire coupable lors de la fusillade d’Atatiana Jefferson en 2019

Un ancien officier de police du Texas a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable jeudi pour avoir abattu Atatiana Jefferson à travers une fenêtre arrière de sa maison en 2019, une rare condamnation d’un officier pour avoir tué quelqu’un qui était également armé d’une arme à feu.

Les jurés envisageaient également une accusation de meurtre contre Aaron Dean, mais l’ont plutôt reconnu coupable d’homicide involontaire. La condamnation intervient plus de trois ans après que l’officier blanc de Fort Worth a tiré sur la femme noire de 28 ans alors qu’il répondait à un appel concernant une porte d’entrée ouverte.

Dean, 38 ans, risque jusqu’à 20 ans de prison pour homicide involontaire. La phase de détermination de la peine de son procès doit commencer vendredi. Dean avait fait face à la prison à vie s’il était reconnu coupable de meurtre.

Le jury du comté de Tarrant a délibéré pendant plus de 13 heures sur deux jours avant de rendre le verdict. Le principal différend au cours des six jours de témoignages et d’arguments était de savoir si Dean savait que Jefferson était armé lorsqu’il lui a tiré dessus. Dean a témoigné qu’il avait vu son arme; les procureurs ont allégué que les preuves montraient le contraire.

Lesa Pamplin, avocate et amie de la famille Jefferson, a déclaré qu’elle était heureuse que les jurés aient pris leur temps.

“Ces gens ont examiné attentivement les preuves et ils ne se sont pas précipités”, a déclaré Pamplin.

Un trou de balle du coup de feu du policier Aaron Dean est vu dans la fenêtre arrière de la maison de Jefferson à Fort Worth, Texas, en octobre 2019. (Tony Gutierrez/Associated Press)

Dean a tiré sur Jefferson le 12 octobre 2019, après qu’un voisin a appelé une ligne de police non urgente pour signaler que la porte d’entrée de la maison de Jefferson était ouverte. Elle avait joué à des jeux vidéo cette nuit-là avec son neveu et il est apparu au procès qu’ils avaient laissé les portes ouvertes pour évacuer la fumée des hamburgers que le garçon avait brûlés.

L’affaire était inhabituelle pour la rapidité relative avec laquelle, au milieu de l’indignation publique, le département de police de Fort Worth a publié une vidéo de la fusillade et arrêté Dean. Il avait terminé l’académie de police l’année précédente et avait quitté la police sans parler aux enquêteurs.

Depuis lors, l’affaire avait été reportée à plusieurs reprises au milieu de querelles juridiques, de la maladie en phase terminale de l’avocat principal de Dean et de la pandémie de COVID-19.

Les images de la caméra du corps de la police ont montré que Dean et un deuxième officier qui ont répondu à l’appel ne se sont pas identifiés comme des policiers à la maison. Dean et l’officier Carol Darch ont témoigné qu’ils pensaient que la maison avait peut-être été cambriolée et qu’ils avaient discrètement emménagé dans la cour clôturée à la recherche de signes d’effraction.

Là, Dean, dont l’arme était dégainée, a tiré un seul coup par la fenêtre une fraction de seconde après avoir crié à Jefferson, qui était à l’intérieur, de montrer ses mains.

L’ancien officier de police Aaron Dean est vu jeudi au Tim Curry Criminal Justice Center de Forth Worth, au Texas. (Amanda McCoy/Fort Worth Star-Telegram/Associated Press)

Dean a témoigné qu’il n’avait pas d’autre choix que de tirer lorsqu’il a vu Jefferson pointer le canon d’une arme directement sur lui. Mais interrogé par les procureurs, il a reconnu de nombreuses erreurs, concédant à plusieurs reprises que les actions qu’il avait entreprises avant et après la fusillade étaient “plus de mauvais travail de police”.

Darch était dos à la fenêtre lorsque Dean a tiré, mais elle a témoigné qu’il n’avait jamais mentionné avoir vu une arme à feu avant d’avoir appuyé sur la gâchette et qu’il n’avait rien dit à propos de l’arme alors qu’ils se précipitaient pour fouiller la maison.

Dean a reconnu à la barre des témoins qu’il n’avait dit quelque chose à propos de l’arme qu’après l’avoir vue sur le sol à l’intérieur de la maison et qu’il n’avait jamais donné les premiers soins à Jefferson.

Le neveu de Jefferson, âgé de huit ans, Zion Carr, était dans la pièce avec sa tante lorsqu’elle a été abattue. Zion a témoigné que Jefferson avait sorti son arme en pensant qu’il y avait un intrus dans l’arrière-cour, mais il a offert des récits contradictoires quant à savoir si elle avait pointé le pistolet par la fenêtre.

Le jour de l’ouverture du procès, Zion, maintenant âgée de 11 ans, a témoigné que Jefferson avait toujours l’arme pointée vers le bas, mais dans une interview enregistrée peu après la fusillade et diffusée au tribunal, il a déclaré qu’elle avait pointé l’arme vers la fenêtre.