Un ancien officier du Minnesota condamné à 3 ans pour des accusations fédérales dans le meurtre de George Floyd

Un ancien officier de Minneapolis a été condamné à trois ans de prison sur des accusations fédérales pour son rôle dans le meurtre de George Floyd.

L’ancien officier a privé Floyd de ses droits civils et n’est pas venu en aide à Floyd alors qu’un autre officier lui a cloué le cou au sol avec un genou pendant neuf minutes.

Les procureurs fédéraux ont fait valoir que les trois hommes qui regardaient savaient, de par leur formation et par “la décence humaine de base”, qu’ils avaient le devoir d’aider Floyd alors qu’il suppliait pour sa vie.

Un ancien officier de Minneapolis a été condamné mercredi à trois ans de prison pour des accusations fédérales découlant de son rôle dans le meurtre de George Floyd, plus que la peine infligée à un autre policier qui s’est également tenu à l’écart pendant qu’un officier supérieur, Derek Chauvin, tuait l’homme noir .

Le juge de district américain Paul Magnuson a condamné J. Alexander Kueng, 28 ans, à St. Paul, accusé d’avoir privé Floyd de ses droits civils et de ne pas être venu en aide à Floyd alors que Chauvin, un homme blanc, épinglait son cou au sol avec un genou pendant neuf minutes, a rapporté la radio publique du Minnesota.

Kueng a obtenu plus de temps que Thomas Lane, qui a été condamné à 2 ans et demi de prison jeudi dernier. En février, Chauvin a été condamné à 20 ans et 5 mois pour violation des droits civils de Floyd.

Tou Thao, 36 ans, qui a également vu la mort de Floyd se dérouler, devait être condamné par un tribunal fédéral pour les mêmes accusations plus tard mercredi. Kueng, Thao et Lane ont été reconnus coupables par un jury fédéral en février.

Les agents ont été appelés dans une épicerie de Minneapolis le 25 mai 2020 et ont tenté de mettre Floyd en garde à vue, soupçonné d’avoir utilisé un faux billet de 20 $ pour acheter des cigarettes.

Alors que Chauvin était agenouillé sur le cou de Floyd, Kueng a placé son genou sur le bas du corps de Floyd et l’a laissé là pendant plus de huit minutes, ont déclaré les procureurs.

Les procureurs fédéraux ont fait valoir que les trois hommes qui regardaient Chauvin savaient, de par leur formation et par “la décence humaine de base”, qu’ils avaient le devoir d’aider Floyd alors qu’il suppliait pour sa vie avant de tomber mou sous le genou de l’officier supérieur.

Chauvin a également été reconnu coupable de meurtre intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré lors d’un procès d’État en 2021. Il purge une peine concurrente de 22 ans et demi sur cette condamnation.

En mai, Lane a plaidé coupable à des accusations d’homicide involontaire coupable d’aide et d’encouragement de l’État et a accepté une peine de trois ans de prison. Un procès sur les accusations portées contre l’État doit s’ouvrir en janvier pour Thao et Kueng.